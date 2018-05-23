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Loucura

Fãs enlouquecem após Katy Perry oferecer cerveja grátis em show

Ela falou que ainda não sabe qual foi o valor da conta

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 12:02
Katy Perry Crédito: Reprodução/Instagram @katyperry
Os cantores sempre procuram se conectar com os fãs durante um show, mas Katy Perry foi além. A cantora pop ofereceu uma bebida grátis para os espectadores, só não esperava que muitos deles sairiam imediatamente e não esperariam o fim da apresentação para receber o agrado.
Ela se apresentava em um show beneficente em Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, para arrecadar fundos a atingidos por deslizamentos de terra na região.
"Muitos caras foram lá porque queriam, claro, mas também porque estavam acompanhando as esposas, namoradas e filhas. Então eu pensei 'Quer saber? Vou pagar uma bebida para todo mundo!", contou Katy ao Entertainment Tonight.
Um vídeo publicado pelo site TMZ mostra a cantora pedindo aos fãs que aguardem até o fim do show enquanto muitas pessoas se levantam e vão todas na mesma direção. "Até o meu cunhado fez isso!", disse Katy.
Ela falou que ainda não sabe qual foi o valor da conta: "Eles ainda devem estar somando."

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