Fãs enlouquecem após Katy Perry oferecer cerveja grátis em show

Katy Perry Crédito: Reprodução/Instagram @katyperry

Katy Perry foi além. A cantora pop ofereceu uma bebida grátis para os espectadores, só não esperava que muitos deles sairiam imediatamente e não esperariam o fim da apresentação para receber o agrado. Os cantores sempre procuram se conectar com os fãs durante um show, masfoi além. A cantora pop ofereceu uma bebida grátis para os espectadores, só não esperava que muitos deles sairiam imediatamente e não esperariam o fim da apresentação para receber o agrado.

Ela se apresentava em um show beneficente em Santa Barbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, para arrecadar fundos a atingidos por deslizamentos de terra na região.

"Muitos caras foram lá porque queriam, claro, mas também porque estavam acompanhando as esposas, namoradas e filhas. Então eu pensei 'Quer saber? Vou pagar uma bebida para todo mundo!", contou Katy ao Entertainment Tonight.

Um vídeo publicado pelo site TMZ mostra a cantora pedindo aos fãs que aguardem até o fim do show enquanto muitas pessoas se levantam e vão todas na mesma direção. "Até o meu cunhado fez isso!", disse Katy.