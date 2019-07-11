Fãs de Sandy e Junior perdem namorado e gastam até R$ 15 mil em shows

Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial

namorado. A analista em marketing digital Erica Fagundes, 33, cancelou viagens que já estavam programadas. E o jornalista Leonardo Torres, 29, terá de fazer plantões extras no trabalho. O motivo de tudo isso? Poder acompanhar os 15 shows da turnê que A empresária Raffaela Lima Chaves, 31, perdeu o. A analista em marketing digital Erica Fagundes, 33, cancelou viagens que já estavam programadas. E o jornalista Leonardo Torres, 29, terá de fazer plantões extras no. O motivo de tudo isso? Poder acompanhar osque Sandy e Junior farão pelo país a partir da próxima sexta (12).

Loucura? Sim. E o trio carioca não nega. "Cada vez que chega uma fatura do cartão [com as despesas da aventura] para pagar, eu penso: que loucura. Mas, ao mesmo tempo, acho incrível que estamos podendo viver isso. Vamos ficar velhos e vamos nos lembrar dessa experiência", afirma Torres.

Até agora, cada um já gastou, segundo as contas do jornalista, pouco mais de R$ 8 mil, entre ingressos para as apresentações (R$ 4.000) e passagens aéreas e de ônibus para as cidades dos shows. Raffa Lima estima que o gasto total vai ficar em até R$ 15 mil. Sandy e Junior vão se apresentar em 11 capitais, de julho até outubro.

Para a hospedagem, eles fecharam parcerias com hotéis em troca de divulgação no canal do YouTube, no Instagram e no blog do projeto, que ganhou o nome "Eu Vou Com Sandy & Junior". A ideia deles é dividir a experiência das viagens com outros fãs em uma websérie, além de conseguir patrocínios.

Os dois primeiros episódios já estão no ar. O primeiro mostra a saga de Torres para conseguir participar da entrevista com jornalistas, realizada em São Paulo, em que a dupla anunciou a turnê pelo país, 12 anos depois de se separarem. Já a segunda mostra o trio nas gravações do programa Altas Horas (Globo), em que Sandy e Junior se apresentaram.

Os três dizem que o amor pelos cantores surgiu na infância e é inexplicável. Para Torres, por exemplo, o dia mais feliz da sua vida foi quando ele conheceu os artistas, aos 12 anos, em um show no Maracanã. no Rio de Janeiro. Por outro lado, o dia mais triste foi quando a dupla acabou. "Nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Ainda não perdi nenhuma pessoa importante, então, essa dor da separação deles foi muito forte. A minha psicóloga disse que o que eu vivi com eles foi como uma morte."

Já Raffaela Chaves conta que ainda era menor de idade quando convenceu a sua mãe a autorizar que ela tatuasse o nome da música "Nada É por Acaso" nas costas. "Agora, nós três queremos tatuar o símbolo da turnê, que é um triângulo", relata.

A empresária revela que perdeu o namorado por causa da aventura. "Nós idealizamos esse projeto entre nós, e não contamos para ninguém. Um dia antes da divulgação, eu contei para ele [o namorado], mas ele não achou legal a minha atitude, porque planejei tudo sem contar nada", relatou. Ela espera, no entanto, retomar o namoro assim que a turnê acabar. "Vou pedir para Sandy e Junior fazerem um vídeo para ele voltar", brinca.

Os shows da dupla pelo país vão acontecer de julho até outubro, e algumas apresentações serão realizadas às sextas, dia útil de trabalho. Pelo fato de ser autônoma, Raffaela Chaves tem mais facilidade em conciliar a agenda. Torres, que é repórter em um site, vai usar um pouco das suas férias para as viagens. "Mas em alguns casos, vou para o show e, no dia seguinte, terei que trabalhar."

Já Erica Fagundes que, além de analista, é também produtora de artistas, conta que conversou com os chefes para que a liberassem nos dias das apresentações. "Todo o mundo sabe que eu sou fã de Sandy e Junior. Mostrei o projeto e eles entenderam. Nesse meio tempo do anúncio da turnê até os inícios do show, estou me organizando para não deixar pendências", relata.

Assim como Torres e Raffa Chaves, Erica Fagundes acompanha Sandy e Junior desde criança. Aliás, foi assim que os três se conheceram e se tornaram amigos. "Comecei a ir atrás deles em 2002 e fui até o último show em 2007. Naquela época, já viajava e fazia essas maluquices", comenta.

Assim que soube da volta da dupla, a analista conta que já mudou o seu orçamento anual para poder ir aos shows. "Cancelei tudo que eu tinha planejado, de viajar para o Nordeste e para o Sul nas férias, por exemplo. A minha prioridade é Sandy e Junior. O curioso é que agora vou para muito mais lugares".

Para conseguir comprar todos os ingressos, que se esgotaram rapidamente e provocaram grandes filas presenciais e na internet, o grupo criou um verdadeiro mutirão com outros dez amigos. "Passamos várias madrugadas em claro", relata Torres.

O anúncio de shows extras pela dupla --inicialmente eles fariam dez apresentações, número que depois subiu para 15-- criou um "problema" para o grupo. "Enquanto todo o mundo ficava feliz por ter mais shows, eu pensava não, pelo amor de Deus, já tá bom, porque seriam mais gastos para nós", diz Torres, em tom de brincadeira.