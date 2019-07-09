Fãs de Maiara tentam invadir banheiro e ficam presas: "Loucas"

tomou um susto daqueles na noite da última segunda-feira (8), quando fezem Tabapuã com a irmã,. A cantora se deparou com duasque tentavam invadir ode seu quarto de hotel pela báscula.

"Gente essas fãs são loucas! A mulher entrou no meu banheiro, caramba! Olha isso, vocês querem me matar de susto ? Eu estou ouvindo: 'Maiara', 'Maiara', 'Maiara', vindo do banheiro e falei: 'Gente, o que está acontecendo?' Olha só essas loucas!", disse a cantora, em vídeo, assustada.

No fim, as meninas acabaram ficando presas e tiveram que ser resgatadas pela equipe da cantora, que levou a situação na esportiva. "Ela está presa lá do outro lado e não consegue sair. Ela pulou para dentro do negócio ali e o portão está trancado. Alguém tem que destrancar ela. E agora, mulher? Meu Deus, você está presa aí. Vai ficar aí, não mandei pular", finalizou a cantora, em tom de humor.