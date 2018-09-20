Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Fãs cobram posicionamento de Anitta sobre Bolsonaro; cantora não irá opinar

Hashtags #AnittaIsOverParty e #ForçaAnitta foram parar nos trending topics do Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 18:37

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:37

Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A cantora Anitta foi cobrada por fãs a se posicionar contra a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República, nesta quarta-feira, 19, no Twitter. A artista disse em sua conta que não irá opinar sobre política. "Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi", declarou.
Anitta, que tem uma base de fãs formada pelo público LGBTQ+, já vinha sendo cobrada há dias a se pronunciar sobre o candidato do PSL. Na última semana, membros da comunidade LGBTQ+ criaram a #OpPinkMoney (Operação), um movimento para cobrar posicionamentos de artistas que possuem a comunidade como público e ganham dinheiro com ela. Para isso, os envolvidos usaram a #AnittaDigaNãoaoFascismo no Twitter.
A pressão para o posicionamento da cantora aumentou depois que ela seguiu no Instagram o perfil de uma amiga que manifesta apoio a Bolsonaro nas redes sociais e decidiu falar sobre o assunto. No Twitter, Anitta disse que não quer ser obrigada a fazer campanha política.
No Instagram, a cantora gravou uma série de stories para explicar a situação e declarou estar sofrendo cyberbullying após as declarações. "Hoje eu comecei a ser atacada, xingada e ameaçada porque eu segui uma amiga que expôs publicamente a sua intenção de voto. Eu não gostaria de ter que parar de falar com ela por causa da posição política dela."
A cantora também disse estar se sentindo desrespeitada com a repercussão do assunto nas redes. "Eu sou uma pessoa que sou a favor do respeito. Eu respeito as diferenças, eu sou feminista, eu respeito a sexualidade, tudo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados