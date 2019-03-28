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Falta de respeito com fãs

Fãs-clubes ficam irritados com Sandy & Junior e paralisam atividades

Administradores estão chateados com a falta de comunicação da dupla em meio à confusão que está comprar um ingresso para a turnê de retorno dos dois

Publicado em 28 de Março de 2019 às 13:01

Publicado em 

28 mar 2019 às 13:01
Crédito: Reprodução/Instagram @sjoficial
Os fãs-clubes de Sandy e Junior não estão nada contentes com a posição da dupla em meio à confusão que está a compra de ingressos para a turnê de retorno dos dois. Por isso, a administração dos grupos decidiu paralisar as atividades em forma de protesto e dizem encarar a atitude dos cantores como falta de respeito. 
Segundo a revista Contigo!, uma página chegou a publicar: "Por tudo que está acontecendo com a venda de ingressos e por toda a falta de comunicação da equipe estamos paralisando nossas atividades até segunda ordem. Quando vamos conversar?". 
Em outros perfis, a publicação diz que encontrou páginas com: "Paralisado. Estamos sem respaldo da equipe Sandy". 

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