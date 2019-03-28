Fãs-clubes ficam irritados com Sandy & Junior e paralisam atividades

Os fãs-clubes de Sandy e Junior não estão nada contentes com a posição da dupla em meio à confusão que está a compra de ingressos para a turnê de retorno dos dois. Por isso, a administração dos grupos decidiu paralisar as atividades em forma de protesto e dizem encarar a atitude dos cantores como falta de respeito.
Segundo a revista Contigo!, uma página chegou a publicar: "Por tudo que está acontecendo com a venda de ingressos e por toda a falta de comunicação da equipe estamos paralisando nossas atividades até segunda ordem. Quando vamos conversar?".
Em outros perfis, a publicação diz que encontrou páginas com: "Paralisado. Estamos sem respaldo da equipe Sandy".