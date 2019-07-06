Home
>
Famosos
>
Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais

Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais

O cantor e compositor morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

Gazeta Online

Publicado em 6 de julho de 2019 às 20:49

 - Atualizado há 6 anos

João Gilberto, músico Crédito: Divulgação

Famosos lamentaram a morte do ícone da bossa nova, o cantor e compositor João Gilberto que morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. João foi responsável por uma revolução na maneira de cantar e tocar violão que mudou tudo na música brasileira. Confira algumas das homenagens deixadas pelos famosos.

Recomendado para você

Ananda Apple, de 64 anos, foi afastada da emissora após a queda

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos do pé e é afastada

Marcus Vinicius, de 36 anos, estava desaparecido desde outubro; restos mortais foram localizados em área isolada e passam por perícia da Polícia Civil

Irmão de músico da banda de Alexandre Pires é achado morto após 2 meses desaparecido

Saída precoce da apresentadora gerou repercussão nas redes sociais

Festa de confraternização do programa de Virginia Fonseca termina em confusão


 

  


Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Famosos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais