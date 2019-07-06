Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais

Publicado em 6 de julho de 2019 às 20:49
- Atualizado há 6 anos
Famosos lamentaram a morte do ícone da bossa nova, o cantor e compositor João Gilberto que morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. João foi responsável por uma revolução na maneira de cantar e tocar violão que mudou tudo na música brasileira. Confira algumas das homenagens deixadas pelos famosos.
