Homenagens

Famosos lamentam morte de João Gilberto nas redes sociais

O cantor e compositor morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

Famosos lamentaram a morte do ícone da bossa nova, o cantor e compositor João Gilberto que morreu neste sábado (6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. João foi responsável por uma revolução na maneira de cantar e tocar violão que mudou tudo na música brasileira. Confira algumas das homenagens deixadas pelos famosos.