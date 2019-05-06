Familiares e amigos de Caroline Bittencourt se reúnem em missa de 7º dia

Amigos e familiares de Caroline Bittencourt, 37, se reuniram na tarde desta segunda-feira (6) para a missa de sétimo dia da modelo, morta após cair de um barco durante uma tempestade no litoral paulista. A cerimônia aconteceu na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na zona oeste de São Paulo.
O marido de Caroline, Jorge Sestini, e a filha, Isabelle, 17, não quiseram falar com a imprensa. O empresário estava com a modelo quando o barco foi atingido por uma rajada de vento e chegou a pular no mar para tentar salvá-la, mas não conseguiu. Ele foi resgatado cerca de duas horas depois por uma outra embarcação.
Em clima de tristeza, familiares receberam amigos da modelo, como as apresentadoras Isabella Fiorentino, 41, Adriane Galisteu, 46, e Ticiane Pinheiro, 42. O youtuber Caio Fischer, que trabalhou com Bittencourt no programa do Amaury Junior, também compareceu e disse ainda não acreditar no que aconteceu.
"Até agora eu não digeri o que aconteceu. Éramos muito amigos. Carol era leve, riso fácil. Era linda por fora, e mais ainda linda por dentro. É uma história que até agora a gente está perplexo. Temos que orar por ela, que faça uma boa passagem", afirmou Fischer.
Adriane Galisteu afirmou que a filha da modelo está "dilacerada". "É muito triste e essa foi a única chance que nós amigos tivemos de dar um beijo na família, de dar tchau pra ela. Vai fazer muita falta. Ela era muito alegre, simpática, que só fazia o bem", completou a atriz e apresentadora.
Fiorentino falou sobre a tristeza com a perda da amiga e recordou a morte do irmão: "Ela tinha a vida inteira pela frente. Eu acredito que nós temos uma missão e temos de aceitar isso. Eu perdi um irmão com 15 anos e, se a gente aceitar isso, lida melhor. Ela foi embora na melhor fase da vida dela. É muito triste. Quem fica que sofre, né".
Ao final da missa, a amiga e apresentadora Ticiane Pinheiro disse que a missa foi uma das mais difíceis de sua vida. "A Carol sempre foi uma menina muito alegre, de bem com a vida. Conheço a Carol tem mais de 10 anos, ela foi no nascimento da Rafa e é uma menina maravilhosa. Tem uma família estruturada. Sentimos a dor por ela e pela família. Mesmo que ela não esteja mais no dia a dia, ela estará bem, no paraíso agora".