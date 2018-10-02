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"Quase brasileiros"

Família do ex-BBB Kaysar começa a fazer aulas de português

Pai, mãe e irmã de ex-BBB chegaram ao Brasil há dez dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 17:14

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 17:14

Kaysar Dadour e sua família, que chegou em setembro ao Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
A família do ex-BBB Kaysar Dadour está no Brasil há dez dias e já se matriculou para fazer aulas de língua portuguesa. George, o pai, Diane, a mãe, e Celine, a irmã, estão empolgados com a nova vida em Curitiba, capital do Paraná.
Há oito anos, Kaysar saiu da Síria, em guerra civil, e fugiu para o Líbano. Na primeira oportunidade, veio para o Brasil. Após participar do reality show da TV Globo, Kaysar conseguiu trazer os familiares para viver com ele. Internautas e fãs do ex-BBB chegaram a fazer uma vaquinha na internet para ajudá-lo a custear a viagem.
No perfil no Instagram, Kaysar aparece sorridente ao lado da família, que agora vai aprender o Português. "Primeiro dia de aula da família Dadour", escreveu o ex-BBB na legenda da foto.

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