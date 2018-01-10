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American crime story

Família de Versace repudia série sobre estilista

Morte do italiano foi gravada na mansão onde família morou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 14:14

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 14:14

Série conta a morte trágica do estilista italiano Gianni Versace Crédito: Divulgação/FX
A família do estilista Gianni Versace está se sentindo "chocada" com a produção da série "American crime story  O assassinato de Gianni Versace" que retrata a trágica morte do ícone da alta-costura italiano.
Segundo o site "TMZ", os parentes do estilista estão se sentindo indignados com a sangrenta cena do assassinato de Versace. Ele foi morto a tiros, em 1997, pelo serial killer Andrew Cunanan na entrada de sua mansão em Miami Beach.
A família afirmou ao site estar incrédula com o livre acesso dado pelos atuais proprietários do imóvel, onde morou a lenda da moda, aos produtores da série. Além disso, ficaram chocados com a dramatização detalhista feita da cena de violência contra o estilista.
Os herdeiros de Versace já haviam se manifestada afirmando não ter qualquer envolvimento com a série, e chamando a produção de uma "obra de ficção".
Segundo o "TMZ", a irmã de Gianni, e também estilista Donatella Versace, já teria afirmado que não irá assistir a série. Segundo ela, o irmão seria tão reservado que nunca iria querer sua morte, ocorrida de forma trágica e violenta, explorada por um programa de TV.
Veja o trailler da série:
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