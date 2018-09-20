Fábio Porchat desafia Xuxa a adivinhar músicas tocadas ao contrário

Xuxa Meneghel fez revelações durante o "Programa do Porchat" desta quarta-feira, 19, na série de entrevistas em comemoração aos 65 anos da Record TV.

Os apresentadores Xuxa e Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record TV

A apresentadora contou que quase já foi presa por bater em uma pessoa, que era muito importante, mas não citou nome. Também disse que o amor de adolescência dela era Michael Jackson. Xuxa afirmou, ainda, que nunca se arrependeu de ter posado nua.

Fábio Porchat perguntou se é verdade que ela mandou recolher todos os exemplares de revistas pornográficas em que saiu. "Não...a Playboy que chegou para o Pelé e perguntou se ele gostaria de ter o acervo. E ele quis comprar. Só de uma revista, porque eu fiz algumas", respondeu.

Em outro momento do programa, Fábio Porchat lançou um desafio para Xuxa: tentar adivinhar canções que seriam tocadas de trás para frente. Nos anos 1980, haviam boatos sobre mensagens subliminares em músicas da apresentadora.