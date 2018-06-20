Fábio Assunção bate boca após apoiar post sobre machismo

Em meio ao polêmico vídeo de brasileiros zombando de uma mulher na Copa da Rússia, vários artistas se posicionaram sobre o caso. Fabio Assunção também mostrou solidariedade e compartilhou em seu Instagram o post da atriz Bruna Linzmeyer sobre o ocorrido e declarou ser contra o ato de machismo.

"Quero te esclarecer que eu tenho, sim, meus problemas e estou cuidando deles. Nunca deixei de buscar ajuda ou algum tratamento, mas nossos processos de vida são diferentes e não são fáceis. Mas eu tenho meus posicionamentos políticos, e tenho direito de expressá-los. Este post é, na verdade, um repost de uma atriz que respeito e apenas postei para oferecer este espaço às meninas, afinal, não estaria em meu lugar de fala se emitisse opinião sobre isso. Você deveria apenas escuta-las e respeita-las, ao invés de desqualificar todas as pessoas que estão aqui de forma aberta conversando sobre um tema de extrema relevância na nossa sociedade", rebateu Fabio.