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POLÊMICA

Fábio Assunção bate boca após apoiar post sobre machismo

Internauta comentou que ator era 'a última pessoa a querer dar lição de moral' e o papo esquentou

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 17:17
Fábio Assunção Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
Em meio ao polêmico vídeo de brasileiros zombando de uma mulher na Copa da Rússia, vários artistas se posicionaram sobre o caso. Fabio Assunção também mostrou solidariedade e compartilhou em seu Instagram o post da atriz Bruna Linzmeyer sobre o ocorrido e declarou ser contra o ato de machismo.
Porém, um internauta comentou que Fábio era "a última pessoa a querer dar lição de moral/criticar ato de alguém" e ouviu uma resposta do galã.
"Quero te esclarecer que eu tenho, sim, meus problemas e estou cuidando deles. Nunca deixei de buscar ajuda ou algum tratamento, mas nossos processos de vida são diferentes e não são fáceis. Mas eu tenho meus posicionamentos políticos, e tenho direito de expressá-los. Este post é, na verdade, um repost de uma atriz que respeito e apenas postei para oferecer este espaço às meninas, afinal, não estaria em meu lugar de fala se emitisse opinião sobre isso. Você deveria apenas escuta-las e respeita-las, ao invés de desqualificar todas as pessoas que estão aqui de forma aberta conversando sobre um tema de extrema relevância na nossa sociedade", rebateu Fabio.

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