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12h

'Experiência terrível', desabafa Marquezine após atraso em aeroporto

Global ficou de molho por 12h esperando voo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2019 às 13:49

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 13:49

Crédito: Eduardo Bravin
Bruna Marquezine foi ao Instagram para desabafar na manhã desta quarta (17). A atriz ficou 12h esperando um voo da Delta em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
A global disse, na web, que era para o avião ter decolado às 23h23 desta terça (16), mas por conta de falha mecânica a aeronave só estará disponível às 11h40 desta quarta (17). 
Nos últimos dias, a atriz também virou manchete ao ser vista com o ex-namorado de Kourtney Kardashian na cidade. Em cliques, os dois estavam em um carrão de luxo a caminho de um badalado restaurante da região.
> Marquezine conheceu ex de Kardashian em app de namoro para milionários
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, eles teriam se conhecido no Raya, um app de namoro que só aceita membros milionários. Nos bastidores, a plataforma é conhecida como o Tinder de rico

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