'Experiência terrível', desabafa Marquezine após atraso em aeroporto

foi aopara desabafar na manhã desta quarta (17). A atriz ficou 12h esperando um voo da Delta em, nos Estados Unidos.

A global disse, na web, que era para o avião ter decolado às 23h23 desta terça (16), mas por conta de falha mecânica a aeronave só estará disponível às 11h40 desta quarta (17).

Nos últimos dias, a atriz também virou manchete ao ser vista com o ex-namorado de Kourtney Kardashian na cidade. Em cliques, os dois estavam em um carrão de luxo a caminho de um badalado restaurante da região.