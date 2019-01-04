CEGONHA

Ex-vocalista do Rappa, Marcelo Falcão anuncia que vai ser pai de novo

O nome da criança será uma homenagem ao irmão do cantor

Publicado em 4 de janeiro de 2019 às 09:14 - Atualizado há 6 anos

O ex-vocalista do grupo O Rappa, Marcelo Falcão, 45, anunciou nesta quinta-feira (3) que será pai novamente, dessa vez de um menino. O músico usou as redes sociais para revelar que a namorada, a australiana Éri Bauchiglione, está grávida.

O músico está em Gold Coast, cidade litorânea do estado de Queensland, na Austrália. Falcão também comentou que a criança se chamará, Tom, em homenagem ao irmão do cantor, Tom Capone, que morreu em um acidente de moto em 2014, nos Estados Unidos.

"Deus, muito obrigado pela bênção maior e a mais divina que eu poderia ter hoje, amanhã e sempre em minha vida. Meu rasta filho, Tom Falcão, está a caminho (homenagem ao meu irmão amado da vida e que me ajudou muito nesse mundo, Tom Capone)", publicou Falcão, em seu perfil no Instagram.

Esse é o segundo filho do cantor, que já é pai de uma jovem de 19 anos. Aliás, Falcão só descobriu que era pai depois de 17 anos, em 2016, quando realizou um teste de paternidade. "Fui avisado que era pai em um laudo técnico e não em uma maternidade, como costuma ser", disse Marcelo à época.

Marcelo Falcão era vocalista do grupo O Rappa, que anunciou hiato sem previsão de volta, em maio de 2017. A banda cumpriu a agenda de show até fevereiro de 2018. Eles não informaram os motivos para a pausa. Apenas agradeceram os fãs e celebraram o sucesso que o grupo alcançou nos últimos seis anos.

Formado em 1993, O Rappa já havia feito uma pausa entre 2009 e 2011, quando voltou a se apresentar. Na atual passagem, contava com Marcelo Falcão, Xandão Meneses, Lauro Farias e Marcelo Lobato. Em 2000, o letrista e baterista Marcelo Yuka ficou paraplégico ao ser baleado em um assalto e deixou o grupo logo depois.

