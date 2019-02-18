Ex-presidente de escola de samba invade ensaio técnico, diz colunista

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Regina Celi, ex-presidente da Salgueiro, invadiu o ensaio técnico da escola no último fim de semana, no Sambódromo. Segundo informações do colunista Leo Dias, a agremiação emitiu nota sobre o ocorrido.

“Lamentamos que uma pessoa que esteve por tantos anos à frente da gestão do Salgueiro, tenha tido comportamento que seria reprovado por ela mesma em outras ocasiões visto que, tal atitude, poderia ter atrapalhado o desempenho dos componentes".