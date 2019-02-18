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Salgueiro

Ex-presidente de escola de samba invade ensaio técnico, diz colunista

Segundo informações de Leo Dias, Regina Celi foi acusada de atrapalhar os ensaios

Publicado em 

18 fev 2019 às 12:52

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 12:52

Crédito: Reprodução/Divulgação
Regina Celi, ex-presidente da Salgueiro, invadiu o ensaio técnico da escola no último fim de semana, no Sambódromo. Segundo informações do colunista Leo Dias, a agremiação emitiu nota sobre o ocorrido. 
“Lamentamos que uma pessoa que esteve por tantos anos à frente da gestão do Salgueiro, tenha tido comportamento que seria reprovado por ela mesma em outras ocasiões visto que, tal atitude, poderia ter atrapalhado o desempenho dos componentes".
A Salgueiro completou: "Faltou educação e, sobretudo, respeito aos componentes que ali estavam e sabiam da importância do ensaio técnico para uma escola de samba”.

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