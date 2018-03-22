Sem ressentimentos

Ex-namoradas do príncipe Harry são convidadas para o casamento real

Uma delas, Ellie Goulding, chegou a cantar na cerimônia de Kate Middleton e William em 2011

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Príncipe Harry Crédito: Reprodução/Pixabay
O príncipe Harry parece manter uma boa relação com suas ex-namoradas, tanto que três delas foram convidadas para o seu casamento com Meghan Markle, no dia 19 de maio.
Segundo o site Metro, havia sido noticiado no mês passado que Chelsy Davy e a atriz Cressida Bonas foram convidadas para testemunhar o "sim" do casal.
Harry e Chelsy namoraram entre 2004 e 2011, e ela foi ao casamento do príncipe William com Kate Middelton em 2011. Já o relacionamento com Cressida durou de 2012 a 2014.
Agora, sabe- se que Ellie Goulding também recebeu um convite para o casório. Foi com ela o último relacionamento que Harry teve antes de começar a namorar Meghan.
O envolvimento deles nunca foi oficial, mas rumores sobre o casal circularam após eles serem vistos se beijando em junho de 2016. Anos antes, ela cantou no casamento de Kate e William.
O convite para Ellie estende-se também ao namorado dela, Caspar Jopling, que estudou no Eton College, onde Harry e William também estiveram.
No começo do mês, a família real britânica anunciou que 2.640 pessoas serão convidadas para o casamento de Harry e Meghan. A novidade está no fato que 1.200 cidadãos comuns britânicos serão convidados para a cerimônia a ser realizada no Windsor Castle.

