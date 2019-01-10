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Ex-namorada acusa Vanderson do "BBB 19" de agressão, diz colunista

Futuro participante do reality da Globo é acusado por uma ex-namorada

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 18:45

Publicado em 

10 jan 2019 às 18:45
Crédito: Divulgação/GShow
O Big Brother Brasil 19 nem começou, mas já tem gente que está virando notícia por causa de polêmica. Segundo informações do colunista Leo Dias, o futuro brother Vanderson, de 35 anos, é acusado pela ex-namorada de agressão. 
Vanderson é biólogo e coordenador educacional indígena e mora em Rio Branco, no Acre. 
Crédito: Reprodução
"Agressor de mulheres no BBB. Imagina você abrir seu celular cheio de mensagens de amigas perguntando como eu estava. O rosto do meu agressor estava por toda parte, por toda a internet. Meu Deus, só eu sei o que eu vivi. Típico relacionamento abusivo que terminou com uma agressão. Eu terminei ainda amando, mas sabia que ele ia me bater de novo. Na época, com 18/19 anos, não tive coragem de fazer a denúncia. Anos depois, todo esse sofrimento me fez amadurecer e me fez feminista", disse Maíra Menezes. de acordo com Leo Dias. 
Segundo o colunista, uma outra mulher que também se diz ex-namorada de Vanderson publicou na internet que ele teria usado golpes de luta contra ela: "Meu ex abusivo, que usou técnicas de Aikido que tanto ama para me agredir fisicamente, agora é um BBB."
Procurada por Leo Dias, a TV Globo diz que está averiguando o caso. 

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