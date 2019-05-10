Revelação

Ex-mulher de Roberto Carlos diz que não beija na boca há 17 anos

Myrian foi casada com Roberto Carlos durante 11 anos

10 mai 2019 às 01:16

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 01:16

Roberto Carlos e Myrian Rios
A atriz e apresentadora Myrian Rios, 60, afirma que não sabe o que é dar um beijo na boca há 17 anos. A revelação foi feita no programa "Sensacional", de Daniela Albuquerque, desta quinta (9), na RedeTV!
"Nunca mais namorei. Faz 17 anos que não namoro, sem beijar na boca. Já pensou na hora em que eu pegar um namorado? Vai ser maravilhoso", divertiu-se.
Myrian foi casada com Roberto Carlos, 78, durante 11 anos, e o divórcio aconteceu há mais de 30, de forma amigável, após ele fazer uma vasectomia. Segundo ela, o cantor continua com um espaço reservado em seu coração.
"Ele foi e é [o grande amor de sua vida]. Nossa senhora, era um amor louco. Nossa química era muito boa. Sabe aquela frase: 'Corpo e alma junto, parece alma gêmea?'. A gente tinha um relacionamento muito bom: respeito, admiração e carinho", relembrou.
Ela serviu de inspiração para muitas das músicas do Rei, entre elas "Não se afaste de mim".

