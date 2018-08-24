Ex-mendigata, Fernanda Lacerda agora usa looks de até R$ 100 mil

. Crédito: Reprodução/Instagram @fernandalacerda_oficial

A ex-mendigata Fernanda Lacerda deixou do outro lado de sua história a fase em que usava dreadlocks, maquiagem pesada e um ar meio maloqueiro. Agora, ela só ostenta roupas e acessórios grifados que somam até R$ 100 mil.

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Em um recente evento do qual participou, ela usava um vestido Dolce & Gabbana, avaliado em R$ 14 mil, uma bolsa da Gucci de R$ 5 mil e salto alto de Christian Louboutin de R$ 4 mil - isso tudo sem contabilizar as joias em ouro branco e esmeraldas.

Os cabelos, também, agora estão sempre domados com escova e ficam sempre lisos. Para fotografar em Xangai, na China, Fernanda surgiu com uma bolsa Chanel que custa cerca de R$ 30 mil. No mesmo look, uma sandália Louboutin de R$ 3 mil e um sutiã Dolce & Gabbana de R$ 2,7 mil, além do vestido Hervé Leger, de R$ 10 mil.

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