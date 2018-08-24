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Agora é grã-fina

Ex-mendigata, Fernanda Lacerda agora usa looks de até R$ 100 mil

Em uma sessão de fotos, a socialite ostentou uma bolsa Chanel de R$ 30 mil

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 13:41
. Crédito: Reprodução/Instagram @fernandalacerda_oficial
A ex-mendigata Fernanda Lacerda deixou do outro lado de sua história a fase em que usava dreadlocks, maquiagem pesada e um ar meio maloqueiro. Agora, ela só ostenta roupas e acessórios grifados que somam até R$ 100 mil. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @fernandalacerda_oficial
Em um recente evento do qual participou, ela usava um vestido Dolce & Gabbana, avaliado em R$ 14 mil, uma bolsa da Gucci de R$ 5 mil e salto alto de Christian Louboutin de R$ 4 mil - isso tudo sem contabilizar as joias em ouro branco e esmeraldas. 
Os cabelos, também, agora estão sempre domados com escova e ficam sempre lisos. Para fotografar em Xangai, na China, Fernanda surgiu com uma bolsa Chanel que custa cerca de R$ 30 mil. No mesmo look, uma sandália Louboutin de R$ 3 mil e um sutiã Dolce & Gabbana de R$ 2,7 mil, além do vestido Hervé Leger, de R$ 10 mil. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @fernandalacerda_oficial
De acordo com o jornal Extra, a stylist Bia Ferro, que vem mudando a imagem de Fernanda Lacerda, conta que o estilo da modelo já é outro. Estamos mudando o conceito da Fernanda, ela está usando roupas importadas, mais comportadas, ela está mais fina, digamos assim. Está dentro do estilo dela, mais gostosona, porém refinada. Estampa mais apresentável, aponta.

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