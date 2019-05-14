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Ex-marido de Meghan Markle se casa com nutricionista na Califórnia

Segundo casamento do produtor teve cerimônia simples e discreta

Publicado em 

14 mai 2019 às 16:37

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 16:37

14/05/2019 - Ex-marido de Meghan Markle,Trevor Engelson, se casa com Tracey Kurland Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-marido de Meghan Markle, o produtor Trevor Engelson, 42, se casou pela segunda vez neste sábado (11). A nova esposa é a nutricionista Tracey Kurland, 32, filha de um investidor de Wall Street, que foi pedida em casamento em Napa Valley, em junho de 2018.
A união ocorreu no resort Rosewood Miramar Beach em Montecito, cidade da Califórnia, de maneira discreta. "Não poderia ser mais diferente do casamento real", disse um dos convidados da cerimônia ao portal norte-americano Entertainment Tonight. "Foi divertido e casual e absolutamente lindo. Todos estavam tendo bons momentos, especialmente Trevor e Tracey".
Engelson e  Kurland já haviam oficializado o relacionamento com uma cerimônia judaica que ocorreu em outubro de 2018, apenas para amigos íntimos.
Antes da atual esposa, o produtor se casou com Meghan em setembro de 2011 na Jamaica, promovendo quatro dias de festa e com mais de 100 convidados. A separação ocorreu cerca de dois anos depois.
Engelson está atualmente com duas séries no ar como produtor: "Snowfall", no FX e "Heather", no canal Paramount Network, e está produzindo para a Netflix o filme "The After Party", que ainda não tem título em português.
Segundo o site "Deadline", a Fox americana está acertando os detalhes para gravar com ele o piloto de uma série que falará sobre divórcio e sobre dividir a custódia de um filho com um membro da família Real Britânica.

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