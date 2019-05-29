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Em livro

Ex-marido de Kardashian admite que a ameaçou de morte

Anos após o incidente, ele se diz envergonhado pelo que fez e considera esse o momento que mais se arrepende em sua vida

Publicado em 

29 mai 2019 às 11:04

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 11:04

O jogador de basquete Lamar Odom Crédito: Reprodução/Instagram @lamarodom
O ex-jogador de basquete Lamar Odom, que foi casado com Khloé Kardashian entre 2009 e 2016, admitiu ter ameaçado a companheira de morte. Segundo o site JustJared, a revelação foi feita em seu livro de memórias, Darkness to Light ('Escuridão à luz', em tradução literal).
> Ex de Kardashian viciado em sexo revela que transou com 2 mil mulheres
"Khloé desceu [as escadas] e bateu na porta. Eu abri de repente e lhe agarrei com força pelos ombros, o que a assustou. 'O que você está fazendo?', eu gritei, fora da minha mente. 'Você está tentando me envergonhar na frente dos meus amigos? Eu vou te matar! Você não sabe do que eu sou capaz!', escreveu. Odom enfrentava um vício em drogas e, no dia da ameaça, havia usado cocaína e ecstasy.
Anos após o incidente, ele se diz envergonhado pelo que fez e considera esse o momento que mais se arrepende em sua vida.

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