Ex-marido de Kardashian admite que a ameaçou de morte

O ex-jogador de basquete, que foi casado comentre 2009 e 2016, admitiu tera companheira de morte. Segundo o site JustJared, a revelação foi feita em seu livro de memórias,('Escuridão à luz', em tradução literal).

"Khloé desceu [as escadas] e bateu na porta. Eu abri de repente e lhe agarrei com força pelos ombros, o que a assustou. 'O que você está fazendo?', eu gritei, fora da minha mente. 'Você está tentando me envergonhar na frente dos meus amigos? Eu vou te matar! Você não sabe do que eu sou capaz!', escreveu. Odom enfrentava um vício em drogas e, no dia da ameaça, havia usado cocaína e ecstasy.