Ex-marido de Britney Spears quer revisão de pensão alimentícia

Kevin Federline e Britney Spears em foto de divulgação do reality show que estrelaram juntos no início dos anos 2000 Crédito: Arquivo

Os advogados de Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, mandaram uma carta para Jamie Spears, pai da cantora e que administra seus bens, pedindo uma revisão da pensão alimentícia de US$ 20 mil (cerca de R$ 66 mil) que ele recebe desde 2008, quando garantiu a guarda dos dois filhos do casal, Sean e Jayden.

De acordo com o site TMZ, Ferderline e Jamie Spears fizeram uma reunião na última sexta-feira, 16, para discutir o assunto e não chegaram a nenhum acordo porque o pai da cantora acredita que seu antigo genro está usando o dinheiro para outros fins que não sejam o sustento dos filhos.