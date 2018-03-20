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Ex-marido de Britney Spears quer revisão de pensão alimentícia

Kevin Federline recebe US$ 20 mil por mês desde 2008

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 16:32
Kevin Federline e Britney Spears em foto de divulgação do reality show que estrelaram juntos no início dos anos 2000 Crédito: Arquivo
Os advogados de Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, mandaram uma carta para Jamie Spears, pai da cantora e que administra seus bens, pedindo uma revisão da pensão alimentícia de US$ 20 mil (cerca de R$ 66 mil) que ele recebe desde 2008, quando garantiu a guarda dos dois filhos do casal, Sean e Jayden.
De acordo com o site TMZ, Ferderline e Jamie Spears fizeram uma reunião na última sexta-feira, 16, para discutir o assunto e não chegaram a nenhum acordo porque o pai da cantora acredita que seu antigo genro está usando o dinheiro para outros fins que não sejam o sustento dos filhos.
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Os advogados de Federline pediram a revisão por conta do sucesso dos shows de Britney em Las Vegas (EUA) e acreditam que ela poderia contribuir com o aumento de gastos que ele vem tendo com os filhos. No entanto, o TMZ informa que os advogados não especificaram quais foram esses aumentos de gastos - o que aumentou as suspeitas sobre Jamie.

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