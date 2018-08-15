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Pensou em suicídio

Ex-Globeleza, Valéria Valenssa fala de depressão: 'Chorava todo dia'

Valéria Valenssa, que tem dois filhos com o designer Hans Donner, diz que hoje não sente mais falta dos tempos de musa do carnaval: 'Não sinto mais saudade'.

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 12:29
A ex-Globeleza Valéria Valenssa hoje, aos 46 anos Crédito: Reprodução/Instagram @valeriavalenssa
Valéria Valenssa viveu a personagem da Globeleza durante longos 15 carnavais. Se despedir do posto não foi uma tarefa simples. Ao deixar a função, ela lembra que sofreu com uma depressão profunda, como conta em suas próprias palavras ao jornal Extra. 
"Realmente eu não estava preparada, fui para casa muito triste. Comecei a entrar numa depressão profunda, ficar muito triste, cobrar de mim mesma, chorava todos os dias", diz Valéria, hoje com 46 anos, em entrevista a Daniela Albuquerque.
Valéria Valenssa, em 2006, ainda nos tempos de Globeleza Crédito: Marcelo Theobald/Divulgação
Segundo o Extra, Valéria confessa também que chegou a pensar em suicídio durante este período: Passou pela minha cabeça, mas como eu tinha os meninos para cuidar, eles precisavam de mim, eu ficava o tempo inteiro no quarto com eles, não saía. Se não fossem os meus filhos pequenininhos, a minha alegria daquele momento ali, eu não estaria mais aqui hoje não.
As informações são do jornal Extra. 

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