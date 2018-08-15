Ex-Globeleza, Valéria Valenssa fala de depressão: 'Chorava todo dia'

viveu a personagem dadurante longos 15 carnavais. Se despedir do posto não foi uma tarefa simples. Ao deixar a função, ela lembra que sofreu com uma depressão profunda, como conta em suas próprias palavras ao jornal Extra.

"Realmente eu não estava preparada, fui para casa muito triste. Comecei a entrar numaprofunda, ficar muito triste, cobrar de mim mesma, chorava todos os dias", diz Valéria, hoje com 46 anos, em entrevista a Daniela Albuquerque.

Segundo o Extra, Valéria confessa também que chegou a pensar em suicídio durante este período: Passou pela minha cabeça, mas como eu tinha os meninos para cuidar, eles precisavam de mim, eu ficava o tempo inteiro no quarto com eles, não saía. Se não fossem os meus filhos pequenininhos, a minha alegria daquele momento ali, eu não estaria mais aqui hoje não.