Ex-esposa diz estar em paz com Safadão e se inspirar em Kylie Jenner

Até o início de 2020, ela pretende lançar uma linha de cosméticos

Publicado em 27 de julho de 2019 às 18:27 - Atualizado há 6 anos

Mileide Mihaile diz estar em paz com Safadão e que se inspira em Kylie Jenner nos negócios Crédito: Instagram

A empresária e ex-dançarina Mileide Mihaile afirmou que a paz está selada com o ex-marido, o cantor Wesley Safadão, e que agora ela que focar na revitalização de sua carreira profissional. Até o início de 2020, ela pretende lançar uma linha de cosméticos e, para isso, se inspira na modelo Kylie Jenner e na atriz Marina Ruy Barbosa.

O desentendimento dela com Safadão chegou à Justiça com vários processos movidos por ambas as partes. Tudo teria começado pelo valor pago por Safadão de pensão a Yhudy, o filho de sete anos dele com Mileide. Em julho de 2018, eles chegaram ao primeiro acordo. O cantor não quis revelar qual o valor acordado, alegando que o processo era sigiloso.

No fim de 2018, Safadão entrou com processos na Justiça para investigar ataques sofridos contra ele e sua família pelas redes sociais nos últimos sete anos. Ele também chegou a dizer que tinha provas do envolvimento de Mileide.

Em fevereiro desde ano, Mileide processou o ex-marido por calúnia, injúria e difamação e pediu R$ 900 mil de indenização por danos morais. A atual mulher de Safadão, Thyane Dantas, e a mãe do cantor, Maria Valmira Silva de Oliveira, também foram incluídas no processo.

Agora, parece que ambas as partes chegaram a um entendimento. "Sempre falo para minha fãs e para quem me ama: 'Vamos seguir, a briga não é nossa'. A briga se tornou mais no externo. Vamos se unir e fazer o melhor para público. Vamos levar a empatia para o público", diz Mileide, que veio prestigiar os blcoos e shows do Fortal 2019, que aconte até este domingo (28). Aliás, Safadão desfila com bloco Vai Safadão neste domingo.

"Não tem rancor, não tem mágoa, está todo mundo feliz e bem. E tenho muita sede de viver tudo o que eu sonho. Isso, às vezes, deixa você preocupado, porque não quero viver algo muito bem, e esse algo -pessoa ou essa escolha ou universo profissional- seja motivo de atacar outra pessoa. Peço muita compreensão do público. A paz já está selada", completa.

Questionada se almoçaria ou jantaria com Thyane, Mileide disse que "um almoço ou jantar não faz muito bem o nosso perfil, mas conviver com respeito, sim." "Pela nossa vida louca, o almoço e jantar tem que ser com minha família, com minha mãe, com minha melhor amiga, com meu filho."

Mileide Mihaile afirma que estava em fase hamorniza e quer se "lapidar profissionalmente". A empresária diz que está desenvolvimento uma linha cosmética que vai ter a cara dela. "Sou uma garota que tem um estalo diferente. Tive a sorte de ser empresária e ter uma empresa muito cedo. Isso me dá uma visão ampliada de todo o mercado. Eu amo estar nesse mundo digital. Estou lapidando novos contratos e produtos, que terá meu nome e assinatura."

A empresária diz que o projeto ainda está em fase inicial, mas que a perspectiva é que seja lançado no primeiro semestre de 2020. "Espero que vocês amem. Estou mito eufórica com muita vida, com meus projetos. Estou muito feliz. Gosto de trabalhar com leveza. Gosto de me profisionalizar no que estou fazendo. Meu sonho e desejo é lançar até início do ano que vem."

Essa fase mais empreendedora, diz ela, tem muito a ver com Kylie Jenner, que entrou para a lista de mulheres empreendedoras de sucesso da Forbes no final do ano passado. Em março deste ano, aos 21 anos, Kylie se tornou a empresária bilionária mais jovem do mundo com um negócio próprio, segundo a mesma publicação. A modelo, que é dona da marca Kylie Jenner Cosmetics, ultrapassou Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que entrou para o ranking aos 23 anos.

"Tenho uma maneira e estilo de vida muito diferente, mas acho incrível uma garota com sua fábrica de produtos próprios e que é empreendedora. Assisto as séries dela, leio todos os textos dela e me inspiro muito nela", diz a empresária, que revela também ter se inspirado na atriz Marina Ruy Barbosa. "São inspirações para mim porque são centradas e estão em projetosque sempre são relevantes."

