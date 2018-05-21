Ex-Domingão, atriz do SBT faz filme iraniano sem saber falar o idioma

Gabriela Petry em cena de "As Aventuras de Poliana", novela do SBT Crédito: SBT/Divulgação

Gabriela Petry trabalhou três anos como cantora na banda Domingão do Faustão. Ela usou, então, toda sua experiência de se virar nos 30 no cinema. Agora, a atriz de 31 anos está no ar na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, e em cartaz no Irã com o filme "Texas". O curioso é que Gabriela não fala uma palavra do idioma persa. Ela teve que usar apenas truques de atuação para fazer par romântico com um ator que é ídolo no país.

Em entrevista ao Uol, a atriz disse que estavam precisando de uma brasileira na trama, que seria filmada em São Paulo. "Os iranianos me chamaram, falaram que eu teria facilidade no set, porque me dava bem com idiomas, e que eu falaria em português. Cada um no seu idioma e nos entenderíamos", contou.

"Mas no primeiro dia de gravação, o ator que fazia meu namorado no filme (Sam Derakhsani), que é o Leonardo DiCaprio deles, falou que eu teria que falar em persa com ele. Eu estava com o texto todo em português na cabeça. Me chamaram num cantinho e disseram: 'Gabi, fala essa frase'. Eu repeti, falaram que ficou perfeito e eu faria o filme todo em persa. Olharia a frase, aprenderia no dia e faria. E foi isso, durante dois meses", lembrou, em entrevista ao Notícias da TV, do Uol.

Gabriela Petry ao lado de atores do filme "Texas, líder de bilheteria no Irã Crédito: Reprodução/Divulgação

O filme conta a história de um iraniano que vem para o Brasil tentar ser jogador de futebol e acaba como jardineiro na casa de Pelé. Ele conhece uma moça (que é Gabriela) e se apaixona, mas ela é alvo de um mafioso, que quer raptá-la como pagamento d uma dívida e forçá-la a ser sua mulher. O iraniano e a brasileira, então, se envolvem em confusões para conseguir o dinheiro e pagar o mafiosos.

"Texas" já estreou há seis semanas, segundo o Uol, e é líder de bilheteria no Irã - e deve ter continuação. A atriz brasileira já virou celebridade no país". Falaram que estou famosa, recebo muita mensagem. Tudo em iraniano ou inglês, às vezes tento colocar no tradutor. O que eu vejo é tudo coisa bacana, muito carinho. Uma coisa que leio muito é que meu persa está muito bom", brincou.

"Estavam precisando de uma atriz brasileira para ser protagonista desse filme, que seria rodado em São Paulo. Os iranianos me chamaram, falaram que eu teria facilidade no set, porque me dava bem com idiomas, e que eu falaria em po... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/ex-domingao-atriz-do-sbt-faz-filme-iraniano-sem-falar-uma-palavra-do-idioma--20551?cpid=txt