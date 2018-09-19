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Ex de Kate Moss publica livro com fotos íntimas da modelo

Kate by Mario Sorrenti traz imagens inéditas da britânica antes de se tornar top e rosto de uma época
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 19:24

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 19:24

A mais nova publicação dedicada a Kate Moss, 'Kate by Mario Sorrenti' traz retratos íntimos do início da carreira da modelo Crédito: Cortesia Editora Phaidon/Divulgação
Ícone fashion, musa de designers como Alexander McQueen e um dos principais rostos da moda dos anos 90 (e da estética heroin chic), a top britânica Kate Moss acaba de ganhar uma nova publicação dedicada a ela. Batizada Kate by Mario Sorrenti (Kate por Mario Sorrenti), tem como principal destaque uma série de 50 imagens íntimas e inéditas realizadas pelo fotógrafo italiano que era seu namorado no começo daquela década.
O casal se conheceu durante um trabalho em Londres. Se apaixonaram e passaram cerca de dois anos viajando e fotografando juntos. Kate ainda não havia estourado na moda e no mundo, coisa que viria a acontecer anos depois ao estrelar a campanha mundial do perfume Obsession, da Calvin Klein.
No livro, ela surge desglamourizada, nua na cama entre véus e travesseiros, dormindo desprevenida, sem posar, e usando um pequeno bustiê com os cabelos levemente bagunçados. Editado pela Phaidon, Kate by Mario Sorrenti tem 120 páginas e está à venda por 100 dólares (cerca de R$ 412).

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