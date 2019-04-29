Ex de Carol Bittencourt diz rezar pelo resgate de modelo desaparecida

Carol Bittencourt modelo Crédito: Reprodução/Instragram

Álvaro Garnero, usou seu perfil em uma rede social para lamentar o Ilhabela. O empresário e apresentador da Record,, usou seu perfil em uma rede social para lamentar o desaparecimento da modelo Caroline Bittencourt durante um passeio de barco em

Garnero namorou Caroline por cinco anos e chegou a marcar o casamento com a modelo, mas a agenda atribulada por conta das viagens pelo seu programa de turismo "50 por 1" o levou a romper o relacionamento em 2009.

Em seu Twitter, Garnero afirmou rezar por Caroline e pediu o apoio de seus seguidores. "Ela está num momento muito feliz da vida e é uma pessoa que merece ser feliz", escreveu.

Bittencourt, 37, desapareceu no final da tarde deste domingo (28) após um passeio de barco em Ilhabela, no litoral norte paulista. Ela estava com o marido, o empresário Jorge Sestini.

A Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião afirmou que o casal fazia a travessia de barco de Ilhabela para São Sebastião quando foi surpreendido por um vendaval durante temporal que atingiu todo o litoral paulista.

Segundo a Prefeitura de Ilhabela, os ventos chegaram a quase 80 km/h, o que provocou a queda de mais de 300 árvores, além de alguns alagamentos e deslizamentos de terra. A Estrada dos Castelhanos permanece parcialmente interditada nesta segunda (29), assim como a falta de luz em alguns pontos.

A delegacia informou que a modelo e o empresário deixaram Ilhabela por volta das 16h40. Em um determinado trecho da travessia, a modelo teria caído no mar. Pessoas próximas ao marido teriam relatado à Capitania dos Portos que Sestini pulou para tentar resgatá-la.

Uma lancha do Corpo de Bombeiros localizou Jorge Sestini por volta das 19h -a delegacia não deu mais detalhes sobre o resgaste do empresário. Disse apenas que ele foi encontrado pela embarcação em alto-mar.

A Capitania dos Portos informou que as buscas começaram logo em seguida e se concentram na região entre os dois municípios. Quatro embarcações, duas da Marinha e duas do Corpo de Bombeiros, fazem as buscas pela modelo.