Ex de Bruna Marquezine encontra cabeleireiro de Neymar durante Copa

O produtor de eventos Raphael Sumar, ex de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram

O produtor de eventos Raphael Sumar, ex de Bruna Marquezine, está acompanhando os jogos da Copa na Rússia, junto de amigos. Ele e a atriz viveram um romance em 2014, logo depois do primeiro término da atriz com Neymar, em julho do mesmo ano.

De acordo com o jornal Extra, nesta terça-feira (19), Raphael esteve com o cabeleireiro de Neymar, o baiano Wagner Tenório, um dos responsáveis pelo visual mostrado pelo craque em campo na partida contra a Suíça. Ele publicou um vídeo do profissional cortando o cabelo de um dos amigos que o acompanha na Rússia. Quem também estava no encontro era Raul Aragão, fotógrafo responsável pelos cliques de Bruna Marquezine e Neymar em Fernando de Noronha, no último réveillon, cenário da última volta do casal.