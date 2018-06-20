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Ex de Bruna Marquezine encontra cabeleireiro de Neymar durante Copa

É mundo pequeno que fala, né?

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 12:26
O produtor de eventos Raphael Sumar, ex de Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
O produtor de eventos Raphael Sumar, ex de Bruna Marquezine, está acompanhando os jogos da Copa na Rússia, junto de amigos. Ele e a atriz viveram um romance em 2014, logo depois do primeiro término da atriz com Neymar, em julho do mesmo ano. 
De acordo com o jornal Extra, nesta terça-feira (19), Raphael esteve com o cabeleireiro de Neymar, o baiano Wagner Tenório, um dos responsáveis pelo visual mostrado pelo craque em campo na partida contra a Suíça. Ele publicou um vídeo do profissional cortando o cabelo de um dos amigos que o acompanha na Rússia. Quem também estava no encontro era Raul Aragão, fotógrafo responsável pelos cliques de Bruna Marquezine e Neymar em Fernando de Noronha, no último réveillon, cenário da última volta do casal.
De acordo com o Extra, Raphael e Marquezine começaram um affair numa festa no Rio, em outubro de 2014. Eles chegaram a ser flagrados juntos pela revista "Contigo!", mas a relação não durou muito.

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