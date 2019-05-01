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Lembranças

Ex de Ayrton Senna, Adriane Galisteu homenageia piloto: "O melhor"

Os dois namoraram até o dia em que o piloto sofreu o acidente que o matou, na Itália; neste ano, Ayrton Senna completa 25 anos de morte

Publicado em 

01 mai 2019 às 16:28

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 16:28

Crédito: Reprodução/Twitter @galisteuoficial
A apresentadora Adriane Galisteu publicou no Instagram e no Twitter uma homenagem a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 cuja morte, em 1º de maio de 1994, completa 25 anos nesta quarta-feira, dia 1º. Os dois namoraram até o dia em que o tricampeão sofreu o trágico acidente na corrida de Ímola (Itália).
"Simply the Best... era assim, é assim.. sempre será assim... simplesmente o melhor!", escreveu a atriz ao compartilhar com os seguidores um vídeo com várias cenas do piloto.
As imagens são embaladas pela música
"Simply The Best", de Tina Turner
. A cantora americana chamou uma vez Senna ao palco durante o show e cantou esta mesma canção.
No Twitter, além do vídeo, a apresentadora publicou fotos antigas em que os dois aparecem juntos.

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