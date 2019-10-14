Morte é investigada

Ex-cantora de k-pop, Sulli é encontrada morta aos 25 anos

A cantora Sulli Crédito: Reprodução/Instagram @jelly_jilli

Sulli, conhecida por ter cantado no grupo de k-pop f(x), foi encontrada morta aos 25 anos de idade. Segundo a rede britânica BBC, que ouviu à polícia, a cantora foi encontrada por seu empresário em sua casa, perto da cidade de Seoul, na Coreia do Sul.

A causa da morte está sendo investigada, e policiais estão trabalhando com a teoria de que ela pode ter tirado a própria vida.

Sulli, cujo nome verdadeiro é Choi Jin-ri, fez parte da banda f(x) de 2009 até 2015, quando saiu para focar na carreira de atriz, segundo ela mesma declarou. Com mais de 6 milhões de fãs no Instagram, ela era próxima do cantor Jonghyun, que cometeu suicídio em 2017, aos 27 anos.

Segundo a BBC, alguns fãs acreditam que Sulli deixou a banda por conta dos ataques que sofria online. Em setembro, Sulli chegou a deixar parte de seus seios à mostra acidentalmente durante uma transmissão ao vivo no Instagram, o que resultou em críticas e ameaças via redes sociais.

"Ela foi um dos ídolos que decidiu viver sua vida da maneira que ela queria, e que nem sempre se encaixava bem com o público em geral", disse a jornalista Taylor Glasby no programa Newsbeat da rádio da BBC, após a notícia da morte. "Para os ídolos, tudo é sobre aparência, tudo é muito monitorado, e ela simplesmente não [monitorava seu conteúdo]. Ela era ela mesma."

