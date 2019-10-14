Home
>
Famosos
>
Ex-cantora de k-pop, Sulli é encontrada morta aos 25 anos

Ex-cantora de k-pop, Sulli é encontrada morta aos 25 anos

A causa da morte está sendo investigada, e policiais estão trabalhando com a teoria de que ela pode ter tirado a própria vida.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 11:55

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Sulli Crédito: Reprodução/Instagram @jelly_jilli

Sulli, conhecida por ter cantado no grupo de k-pop f(x), foi encontrada morta aos 25 anos de idade. Segundo a rede britânica BBC, que ouviu à polícia, a cantora foi encontrada por seu empresário em sua casa, perto da cidade de Seoul, na Coreia do Sul.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

A causa da morte está sendo investigada, e policiais estão trabalhando com a teoria de que ela pode ter tirado a própria vida.

Sulli, cujo nome verdadeiro é Choi Jin-ri, fez parte da banda f(x) de 2009 até 2015, quando saiu para focar na carreira de atriz, segundo ela mesma declarou. Com mais de 6 milhões de fãs no Instagram, ela era próxima do cantor Jonghyun, que cometeu suicídio em 2017, aos 27 anos.

Leia mais

Vestido de noiva de Thássia Naves é avaliado em mais de R$ 200 mil

Reynaldo Gianecchini surge sem camisa e exibe corpão em Salvador

Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Segundo a BBC, alguns fãs acreditam que Sulli deixou a banda por conta dos ataques que sofria online. Em setembro, Sulli chegou a deixar parte de seus seios à mostra acidentalmente durante uma transmissão ao vivo no Instagram, o que resultou em críticas e ameaças via redes sociais.

"Ela foi um dos ídolos que decidiu viver sua vida da maneira que ela queria, e que nem sempre se encaixava bem com o público em geral", disse a jornalista Taylor Glasby no programa Newsbeat da rádio da BBC, após a notícia da morte. "Para os ídolos, tudo é sobre aparência, tudo é muito monitorado, e ela simplesmente não [monitorava seu conteúdo]. Ela era ela mesma."

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais