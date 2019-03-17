Ex-BBBs Gleici e Wagner comemoram um ano de namoro em viagem

Gleici, 24, e Wagner, 35, são um dos únicos casais que se formaram no Big Brother Brasil e continuam juntos até hoje.
A campeã do reality em 2018 e o ex-participante já estão juntos há um ano e aproveitaram para comemorar a data de forma especial: com uma viagem romântica por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.
Os dois compartilharam fotos e registros da viagem, com direito a muitos beijos e passeios de barco. "Companheiro dos rolês e da vida", escreveu Gleici em uma publicação.
"A serenidade no olhar de quem teve o prazer de dividir o dia com pessoas incríveis, em lugares fantásticos e acompanhado do amor da vida", diz Wagner em uma das publicações de seu perfil no Instagram.