Ex-BBBs Gleici e Wagner comemoram um ano de namoro em viagem

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Gleici, 24, e Wagner, 35, são um dos únicos casais que se formaram no Big Brother Brasil e continuam juntos até hoje.

A campeã do reality em 2018 e o ex-participante já estão juntos há um ano e aproveitaram para comemorar a data de forma especial: com uma viagem romântica por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Os dois compartilharam fotos e registros da viagem, com direito a muitos beijos e passeios de barco. "Companheiro dos rolês e da vida", escreveu Gleici em uma publicação.