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Apaixonados

Ex-BBBs Gleici e Wagner anunciam que vão morar juntos

O casal entra no novo apê no dia 12 de junho, Dia dos Namorados

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 18:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 18:59
Ex-BBBs Gleici e Wagner anunciam que vão morar juntos Crédito: Reprodução/Instagram @gleicidamasceno
A ganhadora do "Big Brother Brasil 18", Gleici Damaceno, postou nesta segunda-feira (11) no Instagram e no Facebook a informação de que vai morar junto com seu namorado, Wagner Santiago, no Rio de Janeiro. A acreana e o curitibano, que já anunciaram que procuram um apartamento no Rio para morarem juntos, terão a oportunidade de fazer um test drive de vida a dois durante 15 dias, a convite da Nextel. O casal entra no novo apê no dia 12 de junho, Dia dos Namorados.
Em seu post nas redes sociais, Gleici prometeu compartilhar a experiência com os seguidores no seu perfil oficial do Instagram e do Facebook.
O test drive de vida a dois dos ex-Big Brothers faz parte da nova campanha Test Drive Nextel, que oferece trinta dias gratuitos para os clientes testarem internet e ligações ilimitadas sem compromisso.

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