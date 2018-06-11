Ex-BBBs Gleici e Wagner anunciam que vão morar juntos

A ganhadora do, Gleici Damaceno, postou nesta segunda-feira (11) no Instagram e no Facebook a informação de que vai morar junto com seu namorado, Wagner Santiago, no Rio de Janeiro. A acreana e o curitibano, que já anunciaram que procuram um apartamento no Rio para morarem juntos, terão a oportunidade de fazer um test drive de vida a dois durante 15 dias, a convite da Nextel. O casal entra no novo apê no dia 12 de junho, Dia dos Namorados.