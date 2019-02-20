Ex-BBB vira piada após exibir corpão e usar abdômen como tanquinho

Crédito: Mariana Gonzales

O ex-BBB Jonas Sulzbach, que já teve vídeos íntimos vazados na época em que protagonizou no "Big Brother Brasil 12", virou piada em seu próprio perfil do Instagram em post feito nesta terça (19).

Na filmagem postada, Jonas aparece sem camisa, exibindo seu corpão sarado, e brinca de lavar um paninho em seu abdômen como se ele fosse um tanquinho.

Nos comentários, os fãs não perdoaram e, mesmo que em tom de brincadeira, disseram: "Pode lavar cueca também?", questionou um internauta. Outra, disse: "Não sei se dou risada ou se choro". Outro fã comentou: "Essa vergonha foi no débito ou no crédito (risos)?".

O fato é que o corpo escultural do ex-brother não passou sem chamar a atenção de seguidores que também fizeram questão de comentar a forma física de Jonas: "Eu estaria aproveitando esse corpo de outra forma", disse uma fã. Outra internauta completou: "Isso, joga na nossa cara que não temos um tanque". Um outro fã disse: "Um tanque é um tanque, né, amores".