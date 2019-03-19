Ex-BBB posta foto ganhando comida na boca enquanto opera paciente

Na legenda, o brother expulso da edição de 2016 do reality da Globo, escreveu: "Quando você está no auge da profissão, atendendo pacientes que vêm de fora do país pra operar o nariz com você... Daí vem Deus e com a fome lhe mostra que você é igual à todos e que sem a ajuda dos outros, você simplesmente não é ninguém. Meu muito obrigado à toda minha equipe que sempre me ajuda a realizar o meu sonho de realizar o sonho dos outros".