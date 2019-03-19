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Cirurgia plástica

Ex-BBB posta foto ganhando comida na boca enquanto opera paciente

O médico Marcos Harter, que foi expulso do BBB 16, postou foto em que ajudante dá comida na boca dele durante procedimento em centro cirúrgico

Publicado em 19 de Março de 2019 às 13:06

Publicado em 

19 mar 2019 às 13:06
O ex-BBB Marcos Harter, que atua como cirurgião plástico, foi duramente criticado nas próprias redes sociais após aparecer em uma foto se alimentando enquanto operava um paciente. 
Na legenda, o brother expulso da edição de 2016 do reality da Globo, escreveu: "Quando você está no auge da profissão, atendendo pacientes que vêm de fora do país pra operar o nariz com você... Daí vem Deus e com a fome lhe mostra que você é igual à todos e que sem a ajuda dos outros, você simplesmente não é ninguém. Meu muito obrigado à toda minha equipe que sempre me ajuda a realizar o meu sonho de realizar o sonho dos outros". 

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