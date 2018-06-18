Ex-BBB Fani é vítima de extorsão após ter Instagram hackeado

Ex-BBB Fani Pacheco Crédito: Instagram/Fani Pacheco

A ex-BBB Fani teve sua conta do Instagram hackeada na última segunda-feira (11). Após uma tentativa de extorsão, Fani registrou um boletim de ocorrência na delegacia que investiga crimes na internet.

Sem seus milhares de seguidores, ela criou uma segunda conta provisória. Nele, ela postou um vídeo onde explica a situação. Segundo a loira, sofreu até uma tentativa de extorsão, com o "ladrão" exigindo US$ 1 mil para devolver o perfil.