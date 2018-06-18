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Ex-BBB Fani é vítima de extorsão após ter Instagram hackeado

Loira vai registrar boletim de ocorrência já que empresa não recupera seus dados

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 17:03
Ex-BBB Fani Pacheco Crédito: Instagram/Fani Pacheco
A ex-BBB Fani teve sua conta do Instagram hackeada na última segunda-feira (11). Após uma tentativa de extorsão, Fani registrou um boletim de ocorrência na delegacia que investiga crimes na internet.
Sem seus milhares de seguidores, ela criou uma segunda conta provisória. Nele, ela postou um vídeo onde explica a situação. Segundo a loira, sofreu até uma tentativa de extorsão, com o "ladrão" exigindo US$ 1 mil para devolver o perfil.
"Eles têm o número do meu telefone. Mandei uma mensagem para o suporte do Instagram e do Facebook comprovando que era eu, e nada. Eles mudaram o meu próprio e-mail e ficam querendo a senha. Estou em desespero. Não sei o que fazer", disse ela.

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