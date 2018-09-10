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PROBLEMAS

Ex-BBB engorda 27 quilos após perder peso e explica o motivo

Paula Leite publicou antes e depois de seu corpo no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 15:44

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 15:44

Ex-BBB desabafou nas redes sociais sobre o ganho de peso e pretende mudar Crédito: Instagram / @paulinhaleitteeVerificado
A ex-BBB Paula Leite publicou no Instagram uma foto, neste domingo, 9, mostrando o antes e depois de ter engordado 27 quilos. Há seis anos, ela emagreceu 46 quilos "com mudança alimentar e atividade física". Paula ainda conta que fez vibrolipoaspiração - técnica que retira a gordura localizada - e injetou silicone nos seios quando já havia perdido cerca de 36 quilos. No entanto, voltou a ganhar peso após lesionar o joelho esquerdo no ano passado.
O acidente fez com que a modelo parasse de praticar corrida, esporte que ela diz amar. "Fui proibida de fazer quaisquer atividades físicas, tive que parar tudo de uma hora para outra e a paranoia que acompanha todos que já foram gordos nesta vida não saía da minha cabeça. Eu pensava que iria engordar, mas continuei com a minha alimentação saudável", afirmou.
Mesmo com bons hábitos, a ex-BBB começou a ganhar peso e passou a ter compulsão alimentar. Além disso, ela explicou que os remédios que tomava para se recuperar da lesão a faziam se sentir inchada. "Comia tudo, depois não comia nada, voltei a descontar tudo na comida, a me sabotar, e lá estava eu com 27 quilos a mais", relembrou.
A mudança radical no corpo de Paula não abalou sua vontade de voltar à antiga forma. "Eu decidi recomeçar e recuperar não só um corpo magrinho, mas também uma saúde perdida e uma qualidade de vida esquecida", escreveu.

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