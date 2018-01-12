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Ex-BBB Emilly é reprovada em testes e Globo não renova contrato

Emilly continua levando vida de milionária, viajando pelo mundo, usando roupas de grifes e morando em uma cobertura duplex alugada num condomínio na Zona Oeste do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 17:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 17:42

Emilly, ex-BBB Crédito: Reprodução/Instagram
Acabou o contrato de Emilly Araújo, campeã do BBB 17, com a TV Globo. Ela agora está focada na carreira de atriz, mas também não conseguiu ser aprovada em nenhum teste na emissora - ela tentou em novelas e como repórter do "Vídeo Show". 
Como finalista do programa, ela tinha o contrato estendido até dezembro passado, mas o mesmo não foi renovado. A gaúcha, então, decidiu criar um canal no Youtube.
De acordo com o Extra, Emilly continua levando vida de milionária, viajando pelo mundo, usando roupas de grifes e morando em uma cobertura duplex alugada num condomínio na Zona Oeste do Rio com a irmã gêmea, Mayla, e o pai, Volnei. O aluguel ali é R$ 7 mil. Os três deixaram a casa em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e se mudaram para o Rio no ano passado.
Parte do prêmio de R$ 1,5 milhão, segundo o Extra, foi usado por Emilly para pagar dívidas da família. Ela tem se mantido com o cachê de contratos publicitários e chega a cobrar R$ 8 mil por postagens no Instagram e pedir a mesma faixa para fazer presenças VIPs.

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