Ex-BBB Emilly assume namoro com acusado de assediar jornalista na Copa

Emilly Araújo foi a campeã do "Big Brother Brasil 17", reality da TV Globo. De namorado novo, o eleito da gaúcha é o empresário Paulo Simões, um dos acusados de assediar a jornalista russa Barbara Gerneza, durante a Copa do Mundo de 2018.

Emilly assume namoro com o empresário Paulo Simões Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornal Extra, na ocasião, Paulo foi apontado como sendo um dos 14 brasileiros que cantaram um funk obsceno para jornalista. Além dos palavrões cantados pelo grupo, um dos integrantes tentou beijar a jornalista. Paulo Simões chegou a dar um entrevista na época junto com um outro acusado para o "Fantástico".





Ao programa, ele disse que a intenção jamais foi a de constranger Barbara. O que não pode é vincularem a gente a esses outros vídeos, fazendo as pessoas repetirem não foi o que a gente fez. Nós cantamos uma música que tem no Brasil, como cantamos sou brasileiro', defendeu-se Paulo Simões, na entrevista que foi ar em julho.