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Ele é empresário

Ex-BBB Emilly assume namoro com acusado de assediar jornalista na Copa

Empresário foi apontado como sendo um dos 14 brasileiros que cantaram um funk obsceno para jornalista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 18:36

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 18:36

Emilly Araújo foi a campeã do "Big Brother Brasil 17", reality da TV Globo. De namorado novo, o eleito da gaúcha é o empresário Paulo Simões, um dos acusados de assediar a jornalista russa Barbara Gerneza, durante a Copa do Mundo de 2018. 
Emilly assume namoro com o empresário Paulo Simões Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o jornal Extra, na ocasião, Paulo foi apontado como sendo um dos 14 brasileiros que cantaram um funk obsceno para jornalista. Além dos palavrões cantados pelo grupo, um dos integrantes tentou beijar a jornalista. Paulo Simões chegou a dar um entrevista na época junto com um outro acusado para o "Fantástico".
 
Ao programa, ele disse que a intenção jamais foi a de constranger Barbara. O que não pode é vincularem a gente a esses outros vídeos, fazendo as pessoas repetirem não foi o que a gente fez. Nós cantamos uma música que tem no Brasil, como cantamos sou brasileiro', defendeu-se Paulo Simões, na entrevista que foi ar em julho.
Segundo o Extra, esse é o segundo relacionamento sério que Emilly assume desde que ficou famosa. O primeiro foi com Jota Amâncio, o irmão de criação de Neymar.

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