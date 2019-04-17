Ex-BBB é denunciado por zoofilia e tem depoimento adiado

Publicado em 17 de abril de 2019 às 20:25
O "Big Brother Brasil 19" acabou, mas as polêmicas envolvendo o programa, não. Dessa vez é Maycon Santos o pivô de nova investigação envolvendo os participantes da edição deste ano.
O ex-brother garantiu, dentro da casa mais vigiada do Brasil, que perdeu a virgindade com uma bezerra e é, agora, denunciado por zoofilia - prática do sexo com animais. O caso foi aberto pelo delegado Maurício Mendonça e refere-se ao crime de abuso sexual e maus-tratos a animais.
O depoimento, no entanto, foi adiado, segundo informações da revista Contigo!.
Maycon deve conversar com juízes em maio e não mais em abril, como era previsto inicialmente.
Ao jornal Extra, a mãe do ex-BBB, Rozana Santos, disse que o filho está tranquilo: "Preocupado ele não está. Ele não fez nada grave. O comentário dentro do programa não afetou ninguém".
