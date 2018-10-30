Ex-BBB capixaba registra a filha em Vila Velha

Antônio Rafaski postou foto com a primeira filha, Cecília, após registrar a bebê em cartório de Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski

Depois de ser acusado por Luiza Araújo, de 24 anos, de ter sumido do mapa quando soube que Cecília, que completará três meses de idade em novembro, era realmente sua filha, Antônio Rafaski esteve em Vila Velha, no Espírito Santo, para registrar a menina.

o ex-BBB não tinha tido quaisquer contatos com a criança, fruto de uma única relação que o casal teve em uma festa em Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo. Conforme adiantou à reportagem em entrevista que deu na última semana, Antônio veio ao Estado nesta segunda-feira (29) para ir ao cartório com Luiza, que é estudante de engenharia mecânica, sócia de uma clínica de estética e professora particular de inglês. Até então, de acordo com a universitária,

Na ocasião, procurado pelo Gazeta Online, o ex-brother garantiu que iria regularizar a situação legal da filha nesta segunda (29) e cumpriu com a palavra: ainda aproveitou a visita para registrar um momento de carinho com a primeira filha em seu Instagram.

A universitária confidenciou à reportagem que estava bancando os custos com a bebê sozinha e que antes morava sozinha, mas precisou da ajuda da mãe, que foi morar com ela em Itapuã, Vila Velha, para poder dar suporte na criação de Cecília. Luiza deu entrada em um processo na Justiça para requerer os direitos que a criança possui sendo filha de Antônio e garantiu que se couber pensão ela irá requerer.

Em uma possível resposta à afirmação, em pronunciamento enviado à reportagem, o ex-BBB declarou que não é um homem de posses e que, a partir de agora, levará com ainda mais seriedade cada trabalho que fizer.

NÃO TEM AMOR

Os dois concordam que não há a menor possibilidade de que Luiza e Antônio reatem um romance. Os dois só se envolveram por uma noite, durante uma festa na casa de um amigo dele em Pedra Azul, na região Serrana do Estado. Luiza admite que eles já se conheciam, mas nunca haviam ficado antes da data.