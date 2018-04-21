Ex-BBB capixaba Manoel passa a frequentar cultos

Entre os gêmeos Manoel e Antonio, o primeiro sempre foi mais certinho - e quem acompanhou o "Big Brother Brasil 17" viu que as semelhanças entre os dias são apenas físicas. Solteiro desde que terminou com Vivian Amorim, Manoel está cada vez mais apegado à religião. Recentemente, de acordo com o Extra, ele deu seu testemunho durante um culto evangélico e postou o registro em seu próprio perfil do Instagram. Veja: