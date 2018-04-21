Ex-BBB capixaba Manoel passa a frequentar cultos

Entre os gêmeos Manoel e Antonio, o primeiro sempre foi mais certinho - e quem acompanhou o "Big Brother Brasil 17" viu que as semelhanças entre os dias são apenas físicas. Solteiro desde que terminou com Vivian Amorim, Manoel está cada vez mais apegado à religião. Recentemente, de acordo com o Extra, ele deu seu testemunho durante um culto evangélico e postou o registro em seu próprio perfil do Instagram. Veja:
Minha família por parte de mãe sempre foi evangélica, eu fui criado na igreja, mas não seguia muito, Na foto, eu fui dar meu testemunho do que Deus fez na minha vida. Agradecer por coisas que vivo diariamente, conta Manoel, que descarta um dia virar pastor, segundo o Extra: "Somente leio a bíblia e vou à igreja mesmo".