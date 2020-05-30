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Ex-BBB capixaba Gizelly diz que pegaria Bianca e Rafa: 'Hétero curiosa'

Advogada de Vitória participou de quadro polêmico com Marcela McGowan, do 'BBB 20', no canal do youtube de Matheus Mazzafera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 11:07

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 11:07

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: André Rangel
Gizelly Bicalho, a representante do Espírito Santo no "BBB 20", e Marcel McGowan participaram do quadro "Pego, Penso ou Passo" no canal de Matheus Mazzafera no YouTube. No jogo, elas as ex-sisters tinham que dizer, entre diferentes celebridades, com quem se relacionariam. 

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Matheus perguntou sobre alguns participantes do "BBB 20". Sobre Bianca Andrade, a Boca Rosa, as duas concordaram que pegariam. "Ué, gente. Pego. Quem não pegaria?", soltou Gizelly. 

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As duas também alegaram que pegariam Rafa Kalimann e surpreso em razão de a capixaba se declarar heterossexual, Matheus elogiou a "desconstrução" de Gizelly. "(Sou) hétero curiosa", justificou a advogada de Vitória. 

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