Ex-BBB capixaba diz que não registrou filha por falta de tempo

O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski

O ex-BBB capixaba Antônio Rafaski confirmou que é o mais novo papai do pedaço. Ele, que é acusado pela ex de ter sumido para não registrar a filha, alega que os compromissos de trabalho são tantos que falta tempo para que ele vá ao cartório, em Vila Velha, para regularizar a situação da bebê, chamada por ele de Cecília.

Antônio, em posicionamento publicado em seu Instagram na tarde desta segunda-feira (22) ainda declara que é uma benção ser pai e garante que será, para a menininha, o pai que ele nunca teve. "Se eu fui fazer o exame de DNA foi justamente para não ter dúvidas quanto à paternidade. E como eu poderia sumir uma vez que diariamente estou nas redes sociais?", questiona ele, que continua: "O que aconteceu é que desde que soube do resultado do exame estou bastante ansioso para conhecer a minha filha e poder registrá-la, pois quem me conhece sabe que fui criado com um pai completamente ausente e não quero que isso aconteça com filho meu. A sequência de compromissos de trabalho me impossibilitaram de voltar à minha cidade, Vila Velha, para efetuar o registro da criança e o que muito me espanta é que isso venha a público com uma conotação que eu estaria fugindo".

Em comunicado, Antônio Rafaski alega que falta de tempo é o que o impede de ir registrar a filha, Cecília, em cartório de Vila Velha, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski

Antônio ainda completou: "Em breve quero mostrar a todos aqui essa bênção que recebi e com muito orgulho apresentarei a minha filha, Cecília, para todos".

A reportagem entrou em contato com o ex-BBB, que preferiu se posicionar por meio de nota. No posicionamento enviado ao Gazeta Online, Antônio destaca os mesmos motivos que apontou em seu perfil do Instagram. Leia o que disse o ex-BBB Antônio Rafaski:

"Nesta segunda-feira (22) fui surpreendido com uma notícia publicada pelo jornalista Leo Dias em sua coluna no Jornal O Dia, sobre uma benção que recebi inesperadamente  minha filha Cecília, fruto de um rápido envolvimento que tive com a Luiza Araujo, a quem prezo muito por ser mãe de minha filha e por quem tenho respeito por saber que não é uma situação fácil, principalmente neste período de puerpério.

Infelizmente, sabemos que quaisquer histórias têm ambas versões e gostaria de esclarecer alguns fatos.

Quando fiz o exame de DNA, o realizei consciente da responsabilidade que a partir daquele momento poderia fazer parte de minha vida como um todo e após o resultado positivo, é inevitável que a alegria tomou conta de mim.

Como homem saber que tem um ser humano nasce com seu sangue é motivo de orgulho.

Ressalto que como um influenciador digital, meu cotidiano é diariamente registrado e todos que têm acesso às redes sociais acabam por saber cada local que estou em tempo real.

Para finalizar e sem causar polêmicas, afinal estamos lidando com a vida de uma menor inocente e que não merece estar envolvida em assuntos gerados via internet. Estou particularmente ansioso para conhecer minha filha e poder tê-la em meus braços, oferecendo assim meu amor paternal. Entretanto estou em uma sequência intensa de trabalhos que preciso cumpri-los, antes do meu retorno a Vila Velha, no Espírito Santo, para evitar multas contratuais.

Tanto eu quanto todos de minha família estamos ansiosos para que nossa menina tenha nosso sobrenome e possa conviver conosco.

Jamais fugiria de minhas responsabilidades, como homem e principalmente, como pai.

Um grande abraço a todos e obrigado aos comentários me parabenizando por esse momento único em minha vida."

O CASO