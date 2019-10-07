Home
Ex-BBB bonitão surge irreconhecível no Rock in Rio: "Enrolado"

Ex-BBB bonitão surge irreconhecível no Rock in Rio: "Enrolado"

Alemão, vencedor do "BBB 7", falou sobre amor e marcou presença no último dia de Rock in Rio, quando conversou com o Uol

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 09:00

 - Atualizado há 6 anos

Diego Alemão, o ex-BBB que participou do "BBB 7", da Globo, no Rock in Rio 2019 Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Diego Alemão surgiu irreconhecível no Rock in Rio 2019! O bonitão, que venceu a edição do "Big Brother Brasil 7", na Globo, deixou o cabelo crescer e adotou um visual à la Thor. Ao Uol, ele disse que soube administrar bem seu prêmio milionário. 

"Não sou de jogar dinheiro. Fiz as contas e estou indo bem. Não tenho nenhum problema grave. Não perdi, ganhei. Balanço é positivo depois de todos esses anos. Tenho custo elevado, porque tenho uma assistência técnica, que acredito que é a maior do ABCD [Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, em São Paulo]. Consertamos eletroeletrônicos", explicou ele, sobre investimentos que fez com o prêmio do reality da Globo

"Também compro imóveis, reformo e revendo. Tenho um giro bacana. O que falta é tempo, nem é dinheiro, para mais exposição. Mas fico contente de continuar sendo convidado, rever pessoas que fizeram parte da minha vida", continuou o empreendedor

