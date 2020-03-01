Ex-BBB Bianca Andrade e músico Diogo Melim anunciam fim do namoro

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Diogo Melim, músico da banda Melim, confirmaram o fim do namoro. Após os acontecimentos no "Big Brother Brasil 20" e a saída da influenciadora digital do reality show, na última terça-feira (25), os dois anunciaram na noite deste sábado (29) que não estão mais juntos, mas afirmaram que está tudo bem entre eles. As informações são da Revista Quem.
Boca Rosa e Melim assumiram o romance publicamente em outubro de 2019. O comunicado do término foi feito pelos dois nos stories do Instagram. Bianca publicou os vídeos e marcou Diogo, que republicou em seguida. Nas imagens, os ex-namorados aparecem em clima de parceria. Entre risadas, Bianca escolhia um filtro ao lado do ex, quando apareceu um cheio de corações. "Isso é de apaixonado, vai confundir", brincou Diogo.
"Filtro de cachorrinho porque eu sou bem madura. Estou aqui com Diogo, meu amigo, que terminou comigo", disse ela. "Terminamos juntos, numa conversa madura", rebateu Diogo. "Não, não, assume pelo menos. Mas a gente não se odeia", continuou Bianca. "Jamais conseguiria te odiar", respondeu o cantor.
"A gente está de boa, sempre foi brother. A gente não namora, mas não se odeia", falou Bianca, acrescentando que quis dar uma satisfação aos fãs do ex-casal.
Bianca ainda perguntou a Diogo se ele vai continuar a seguindo nas redes. "Eu vou continuar, porque admiro seu trabalho", responde ele, enquanto passava o batom da marca dela. "Ele nunca fez isso antes", brincou Bianca.
PAQUERA DENTRO DO BBB
Bianca Andrade causou polêmica no "BBB 20" ao dizer que gostaria de beijar o brother Guilherme na festa "Guerra e Paz" no início de fevereiro. Na ocasião, ele já estava se relacionando com Gabi Martins.
No dia seguinte ao ocorrido, Diogo Melim deletou todas as imagens com a namorada de sua rede social. Os internautas perceberam a movimentação e sugeriram um possível término por parte do artistas.
Além do desconforto causado fora do reality, a sister Gabi Martins também ficou chateada com a atitude e as consequências duram até hoje dentro da casa: a cantora e Guilherme vivem discutindo a relação desde o ocorrido.
ELIMINAÇÃO
Bianca foi a primeira mulher eliminada da edição atual do "BBB". A blogueira deixou o programa na noite de terça-feira (25), com pouco mais de um mês de programa. Em uma disputa acirrada e com votação recorde, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% Flayslane.
Diferentemente do primeiro paredão em que ela estava e que Diogo compareceu na plateia, nesta noite, ele não esteve presente. Isso porque, a banda tinha um show no Rio, no mesmo horário.