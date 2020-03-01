Ex-BBB Bianca Andrade e músico Diogo Melim anunciam fim do namoro

Diogo Melim e Bianca Andrade eram namorados Crédito: Reprodução/Instagram

Boca Rosa e Melim assumiram o romance publicamente em outubro de 2019. O comunicado do término foi feito pelos dois nos stories do Instagram. Bianca publicou os vídeos e marcou Diogo, que republicou em seguida. Nas imagens, os ex-namorados aparecem em clima de parceria. Entre risadas, Bianca escolhia um filtro ao lado do ex, quando apareceu um cheio de corações. "Isso é de apaixonado, vai confundir", brincou Diogo.

Diogo Melim e Bianca Andrade anunciam fim do namoro pelo Instagram Crédito: Reprodução/Instagram oficial Bianca Andrade

"Filtro de cachorrinho porque eu sou bem madura. Estou aqui com Diogo, meu amigo, que terminou comigo", disse ela. "Terminamos juntos, numa conversa madura", rebateu Diogo. "Não, não, assume pelo menos. Mas a gente não se odeia", continuou Bianca. "Jamais conseguiria te odiar", respondeu o cantor.

"A gente está de boa, sempre foi brother. A gente não namora, mas não se odeia", falou Bianca, acrescentando que quis dar uma satisfação aos fãs do ex-casal.

Bianca ainda perguntou a Diogo se ele vai continuar a seguindo nas redes. "Eu vou continuar, porque admiro seu trabalho", responde ele, enquanto passava o batom da marca dela. "Ele nunca fez isso antes", brincou Bianca.

PAQUERA DENTRO DO BBB

Bianca Andrade causou polêmica no "BBB 20" ao dizer que gostaria de beijar o brother Guilherme na festa "Guerra e Paz" no início de fevereiro. Na ocasião, ele já estava se relacionando com Gabi Martins.

ELIMINAÇÃO

Bianca foi a primeira mulher eliminada da edição atual do "BBB" . A blogueira deixou o programa na noite de terça-feira (25), com pouco mais de um mês de programa. Em uma disputa acirrada e com votação recorde, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% Flayslane.