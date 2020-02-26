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1ª mulher eliminada

BBB 20: Bianca Andrade, a Boca Rosa, é eliminada com 53,09% dos votos

Ela disputava o paredão contra Flayslane e Felipe Prior

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 09:53
"BBB 20": a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @biancaandradeoficial
Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a primeira mulher eliminada do Big Brother Brasil 20. A blogueira deixou o programa na noite desta terça-feira (25), com pouco mais de um mês de programa. Em uma disputa acirrada e com votação recorde, ela teve 53,09% dos votos contra 29,27% de Felipe Prior, e 17,64% Flayslane. 
Bianca foi indicada à berlinda pela líder Rafa Kalimann, com quem teve muitas divergências dentro da casa. As duas influenciadores já tinham uma rixa antes de entrarem no BBB. No início da disputa, ainda tentaram manter um relacionamento cordial, mas nos últimos dias a rivalidade entre as duas se acentuou e chegou ao ápice com a formação do paredão, no domingo (23). 
Boca Rosa foi uma das participantes mais polêmicas desta edição do BBB. Na briga homens contra mulheres que dominou as primeiras semanas do jogo, a blogueira foi criticada por não se posicionar ao lado das sisters.
Quando Marcela e Gizelly revelaram para as outras participantes que Hadson e outros participantes planejavam fazer um teste de fidelidade para queimar as famosas comprometidas junto ao público, Bianca duvidou da informação. Ela chegou a dizer para Guilherme: "Você tinha que ver a algazarra que fizeram, aí girl power, vamos meninas. Eu falei: gente, que é isso? É um filme, eu sou realidade, cara."
Só quando Daniel e Ivy entraram no programa mais tarde e confirmaram a veracidade do teste de fidelidade, Bianca mudou de lado e decidiu pedir desculpas pela sua postura anterior. 

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Em um relacionamento sério com o cantor Diogo, da banda Melim, Bianca pode ter perdido o namorado durante o jogo. Na festa Guerra e Paz, no início de fevereiro, ela ficou visivelmente bêbada e disse que gostaria de beijar Guilherme.
Depois do ocorrido, o músico apagou todas as fotos que tinha em suas redes sociais ao lado da blogueira. Diferentemente do primeiro paredão em que ela estava e que Diogo compareceu na plateia, nesta noite, ele não esteve presente. Isso porque, a banda tinha um show no Rio, no mesmo horário.

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