BBB 20: Bianca Andrade, a Boca Rosa, é eliminada com 53,09% dos votos

"BBB 20": a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Crédito: Reprodução/Instagram @biancaandradeoficial

Bianca foi indicada à berlinda pela líder Rafa Kalimann , com quem teve muitas divergências dentro da casa. As duas influenciadores já tinham uma rixa antes de entrarem no BBB. No início da disputa, ainda tentaram manter um relacionamento cordial, mas nos últimos dias a rivalidade entre as duas se acentuou e chegou ao ápice com a formação do paredão, no domingo (23).

Boca Rosa foi uma das participantes mais polêmicas desta edição do BBB. Na briga homens contra mulheres que dominou as primeiras semanas do jogo, a blogueira foi criticada por não se posicionar ao lado das sisters.

Quando Marcela e Gizelly revelaram para as outras participantes que Hadson e outros participantes planejavam fazer um teste de fidelidade para queimar as famosas comprometidas junto ao público, Bianca duvidou da informação. Ela chegou a dizer para Guilherme: "Você tinha que ver a algazarra que fizeram, aí girl power, vamos meninas. Eu falei: gente, que é isso? É um filme, eu sou realidade, cara."

Só quando Daniel e Ivy entraram no programa mais tarde e confirmaram a veracidade do teste de fidelidade, Bianca mudou de lado e decidiu pedir desculpas pela sua postura anterior.

Em um relacionamento sério com o cantor Diogo, da banda Melim, Bianca pode ter perdido o namorado durante o jogo. Na festa Guerra e Paz, no início de fevereiro, ela ficou visivelmente bêbada e disse que gostaria de beijar Guilherme.