Ex-BBB Ana Paula assume namoro com sobrinho de político

A bruxinha do "Big Brother Brasil 18", Ana Paula Costa, não se deu bem no reality, mas está com (muita) sorte no amor. Ela acaba de assumir, nas redes sociais, o namoro com o chef de cozinha Rodrigo Marquezelli, de 41 anos. Ele é sobrinho do famoso deputado federal Nelson Marquezelli (PRB-SP).
De acordo com o jornal Extra, o romance já existe desde antes de Ana Paula ser confinada no "BBB", mas vinha sido mantido em sigilo, já que o bonitão é averso à exposição. O tio de Rodrigo tem bens declarados no valor de mais de R$ 6 milhões e entrou em uma polêmica em 2016 ao declarar que 'Quem não tem dinheiro, não faz universidade".
A bruxinha teve uma passagem polêmica no "BBB 18" ao formar o Trio Mandiga com os aliados Patrícia e Diego. Ela foi eliminada com um dos recordes de rejeição da edição (89,85% dos votos) e sofreu muitos ataques nas redes sociais.