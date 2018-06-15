Ex-BBB Ana Paula assume namoro com sobrinho de político

, Ana Paula Costa, não se deu bem no reality, mas está com (muita) sorte no amor. Ela acaba de assumir, nas redes sociais, o namoro com o chef de cozinha, de 41 anos. Ele é sobrinho do famoso deputado federal(PRB-SP).

De acordo com o jornal Extra, o romance já existe desde antes de Ana Paula ser confinada no "BBB", mas vinha sido mantido em sigilo, já que o bonitão é averso à exposição. O tio de Rodrigo tem bens declarados no valor de mais de R$ 6 milhões e entrou em uma polêmica em 2016 ao declarar que 'Quem não tem dinheiro, não faz universidade".