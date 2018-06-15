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"BBB 18"

Ex-BBB Ana Paula assume namoro com sobrinho de político

O tio do namorado da bruxinha do 'BBB 18' tem mais de R$ 6 milhões declarados em bens

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 12:29
Ex-BBB Ana Paula assume namoro com sobrinho de político Crédito: Reprodução/Instagram @bruxinhaoficial
A bruxinha do "Big Brother Brasil 18", Ana Paula Costa, não se deu bem no reality, mas está com (muita) sorte no amor. Ela acaba de assumir, nas redes sociais, o namoro com o chef de cozinha Rodrigo Marquezelli, de 41 anos. Ele é sobrinho do famoso deputado federal Nelson Marquezelli (PRB-SP). 
De acordo com o jornal Extra, o romance já existe desde antes de Ana Paula ser confinada no "BBB", mas vinha sido mantido em sigilo, já que o bonitão é averso à exposição. O tio de Rodrigo tem bens declarados no valor de mais de R$ 6 milhões e entrou em uma polêmica em 2016 ao declarar que 'Quem não tem dinheiro, não faz universidade".
A bruxinha teve uma passagem polêmica no "BBB 18" ao formar o Trio Mandiga com os aliados Patrícia e Diego. Ela foi eliminada com um dos recordes de rejeição da edição (89,85% dos votos) e sofreu muitos ataques nas redes sociais.

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