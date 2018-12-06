DANÇOU MUITO

Ex-atriz da Globo, Pérola Faria vence reality 'Dancing Brasil'

Atriz recebeu R$ 500 mil em atração da Record, enquanto seu técnico recebeu um carro novo

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

06/12/2018 - Xuxa Meneghel, Pérola Faria e Fernando Perrotti no Daning Brasil Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYDancing BrasilENTITY_apos_ENTITY (2018) / Record TV | Instagram / @perolafaria
A atriz Pérola Faria foi a grande campeã da 4ª temporada do reality show "Dancing Brasil", apresentado por Xuxa Meneghel na Record TV. Pérola teve Fernando Perrotti como técnico e venceu o ator Allan Souza Lima, a cantora Lu Andrade e o ex-jogador de futebol Amaral na grande final, exibida na noite de quarta-feira, 5, com 50,22% de preferência nos votos do público.
Como prêmio, Pérola ganhou R$ 500 mil e Fernando um carro zero quilômetro. Na primeira apresentação da noite, ela optou por rumba, e na segunda precisou fazer uma coreografia que abordasse vários ritmos. No fim, acabou recebendo nota máxima dos jurados.
"Campeões! Obrigada, nossa torcida que acompanhou e lutou junto com a gente desde sempre! E a cada um que dedicou seu tempo a nos assistir e votar", agradeceu a atriz em seu Instagram.
Após iniciar sua carreira na Globo, onde ficou conhecida principalmente por seu papel na novela "Páginas da Vida", em que sua personagem enfrentava distúrbios alimentares, a atriz foi para a Record TV em 2009. Recentemente, esteve na novela Apocalipse na emissora.

