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REVELAÇÃO

Ex-assessora de Trump diz que Melania 'usa a moda para punir seu marido'

Omarosa Manigault fez revelações sobre o que ocorre dentro da Casa Branca em seu livro de memórias

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 19:34
As escolhas fashion de Melania Trump nem sempre agradam à todos. Por exemplo, em uma visita as crianças detidas na fronteira com o México ela usou uma jaqueta com escrito "Eu realmente não ligo, e você?" ou quando foi visitar as vítimas do furacão Harvey usando saltos altos.
E, segundo Omarosa Manigault, nada disso foi acidental. No livro de memórias Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House (Unhinged: um relato de uma pessoa de dentro sobra a Casa Branca de Trump), a ex-assessora do presidente dos Estados Unidos conta sua versão de alguns fatos envolvendo a atual administração.
Ao portal Daily Mail, ela deu mais detalhes sobre como, segundo ela, Melania Trump usa a moda para atingir seu marido. "Como uma pessoa que entende de moda e uma mulher profundamente consciente de sua imagem, ela sabe que suas escolhas de estilo serão examinadas e debatidas", conta Omarosa.
Donald e Melania Trump Crédito: Reprodução/Instagram
"A mensagem atrás das roupas nem sempre são claras, mas nunca acidentais. Todas as opções dela tiveram o mesmo propósito, e não apenas desorientar e distrair as pessoas - estratégias que o presidente conhece muito bem. Acredito que Melania usa a moda para punir seu marido", disse.
Ela também comenta sobre a última polêmica fashion envolvendo a primeira-dama. "Na minha opinião, ela foi forçada a ir a fronteira para minimizar a bagunça de seu marido", explica. "Não que ela não tenha compaixão por crianças imigrantes. Tenho certeza que ela tem. Mas ela, de maneira alegre e peçonhenta, desobedeceu as ordens para fazê-lo parecer tolo."

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