Ex-apresentadora acusa Globo de racismo

Após a crítica de uma fã pedindo representatividade na emissora, Alinne publicou uma forte resposta Crédito: Reprodução

Demitida de sua função, a ex-apresentadora e repórter do Vídeo Show Alinne Prado fez um desabafo em sua conta no Instagram e acusou a Globo de racismo. Nesta semana, a atração anunciou mudanças em seu formato e no quadro de repórteres e apresentadores.

Após a crítica de uma fã pedindo representatividade na emissora, Alinne publicou uma forte resposta.

"Apesar de ser a primeira negra a sentar na bancada do programa, fui demitida sob a justificativa de que, apesar de gostarem muito do meu trabalho, precisavam de alguém mais neutro (sic) do que eu. E como estavam passando por uma crise, eles precisavam enxugar o quadro de repórteres (que depois da minha saída aumentou). Nunca falei disso publicamente, mas me dói demais ver isso acontecer. São as chibatadas contemporâneas. Não nos deixam ocupar a sala da casa grande, por mais qualificados que sejamos", disparou.

A Globo afirmou, em nota ao E+, que "a acusação não procede", já que Alinne atuou por seis anos na emissora, passando por quatro programas, nos segmentos do jornalismo e do entretenimento. Segundo a empresa, a saída de Alinne se deu simplesmente porque "o contrato chegou ao fim e não foi renovado", numa dinâmica que a emissora caracteriza como "comum a qualquer outro profissional ou empresa".

Alinne ainda ressaltou que a revolta não vem do novo quarteto de apresentadoras, formado por Sophia Abraão, que já exercia a função, além das ex-BBBs Ana Clara Lima, Fernanda Keulla e Vivian Amorin.

"Não é nada contra as meninas do Vídeo Show. Inclusive as sigo e sou fã delas. É contra a colonização do nosso imaginário. Só podemos aparecer na TV se for em situação de subserviência e sofrimento. E sempre como cota. É contra acharmos que não existe racismo. Que tudo isso é mimimi. Enquanto os não negros cruzarem os braços e fecharem seus olhos para isso, continuaremos a ser amordaçados, chicoteados, invisibilizados e mortos", completou.

O novo Vídeo Show começará mais cedo e será estendido no site do Gshow e nas redes sociais. O apresentador Otaviano Costa também deixou o programa para dedicar-se a um projeto solo.

Em nota enviada ao E+, a TV Globo negou as acusações de Alinne, dizendo que ela saiu da emissora apenas porque seu contrato chegou ao fim e não foi renovado, "numa dinâmica comum a qualquer outro profissional ou empresa". Confira a íntegra da nota abaixo: