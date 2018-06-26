TRETA

Ex-A Fazenda é acusado de agredir atriz de "Malhação"

Segundo Jeniffer Oliveira conta que Douglas Sampaio a agrediu em restaurante no Rio

Publicado em 26 de junho de 2018 às 10:06 - Atualizado há 6 anos

Jeniffer Oliveira acusa Douglas Sampaio de agressão Crédito: Repridução

O ator Douglas Sampaio foi acusado de agressão pela agora ex-namorada Jeniffer Oliveira, que interpreta a personagem Flora em "Malhação - Vidas Brasileiras". Em uma publicação no Instagram, ela relatou o ocorrido e ele, na mesma rede social, negou as acusações.

Segundo a atriz, tudo estava indo bem no começo do relacionamento, há um mês, mas, em seguida, eles começaram a "passar por coisas não tão legais".

Ela afirma que os dois começaram a discutir e ter problemas com mentiras, mas ela seguiu com o namoro por se sentir acolhida. "Ele tinha a maneira certa de me fazer mudar de ideia, de me convencer. Ele era fofo logo após me xingar. Ele sabia como me manipular e eu queria acolher aquela pessoa, já que achava que era acolhida", escreveu Jeniffer na publicação.

A atriz publicou fotos com partes do corpo vermelhas ou roxas e disse que foram tiradas entre os últimos dias 22 e 23 de junho. "Eu fui agredida e demorei para entender o que estava acontecendo", disse ao relatar que não ia denunciar por se sentir culpada. Pelo relato, ela estava dançando, e Douglas ficou com ciúmes.

Jeniffer conta que conversou com ele depois, se sentiu mal e questionou a própria culpa, e afirma que resolveu contar o caso dessa forma para "lutar pelos meus direitos" e "ajudar as mulheres que passam por isso e têm medo de largar o agressor".

NEGAÇÃO

No Stories do Instagram, Douglas Sampaio publicou uma série de prints da conversa que teve com Jeniffer após o ocorrido. No diálogo, ela diz que ele foi "super egoísta" pelo que fez enquanto o ator diz que ela está "viajando na maionese".

Em vídeo, ele negou as acusações. "Vou correr atrás dos meus direitos, sim, já fui no Coco Mambo, tentei buscar imagens, conversei com o pessoal, acho que vou conseguir as imagens com pessoas adequadas", disse.

"Sei da minha índole, sei o que eu faço, sei ser correto, posso fazer loucura comigo, mas estar acusando uma pessoa que não fez nada... Ela está brincando com minha carreira, brincando com as pessoas que eu amo, de uma coisa que eu não fiz. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando a gente está certo, a gente não tem medo de nada", completou.

Sampaio acrescentou ainda que o público ouviu apenas um lado da história e vai provar na Justiça quem está certo e quem está errado.

CASO ANTERIOR

Douglas Sampaio já foi acusado de agressão pela ex-noiva, a atriz Rayanne Morais, em 2016. Ela recebeu "todas as garantias que a Lei Maria da Penha lhe confere" após registrar o caso em uma delegacia. Na época, o ator desmentiu as acusações, as quais chamou de "infundadas".

